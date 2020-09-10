Куда поехать из Киева на один день: 7 ближайших маршрутов
Киев – красивый город, но очень шумный. А иногда так хочется оставить мегаполис и изменить городские виды на живописные пейзажи. Тем более в окрестностях столицы тоже есть на что посмотреть: гранитный карьер, дендропарк, замок и это еще не все.
Travel24 собрал для вас 7 мест, которые расположены недалеко от столицы. Чтобы посетить их – хватит и одного дня.
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Межигорье
Популярное место для вылазки на день – резиденция экс-президента Украины Виктора Януковича. С 2014 года Межигорье получило статус национального парка и стало открытым для посетителей. Это огромная парковая зона с километровой набережной, зоопарком, гаражом с ретро-машинами, полями для гольфа. Также на пороге клубного дома вас ждет репродукция скульптуры нидерландской художницы Маргрит ван Бреворт Homunculus loxodontus. Это та самая скульптура "Ждун", ставшая мемом.
Межигорье / radiosvoboda.org
Буцкий каньон
Он похож на Коростышевский каньон, но длиннее. Скалы вдоль берегов реки называют украинскими "фьордами" или "местной Швейцарией". Тянется каньон на 40 метров, максимальная высота скал – 20 метров. Виды здесь космические, поэтому скалолазы так любят это место.
Буцкий каньон / tamtour.com.ua
Замок-музей Радомысль
Это современный замок на территории Украины. Сооружали его всего 5 лет, а открылся он в 2011 году. Построенный на гранитной скале, уходящей вглубь земли на километры, а в основе – здание мельницы 1902 года. В XVII веке на территории мельницы была бумажная фабрика, ее прототип стоит рядом с замком. Здесь вы сможете изготовить бумагу собственными руками, подняться на башню, и загадав желание – ударить в колокол.
Замок-музей Радомысль / tamtour.com.ua
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Добропарк
Уникальный дендропарк, в котором в 2020 году зацвело более миллиона тюльпанов разных сортов. Через два года их количество может увеличиться до семи миллионов. Кроме тюльпановых полей, здесь находится сад петуний, лавандовое поле и сад трав. На территории парка есть 16 озер, 8 из которых в ближайшее время обустроят для купания.
Добропарк / krokus.tv
Припять
После взрыва на ЧАЭС весь город выселили – люди бросали дома, мебель, одежду. Если в первые годы после катастрофы боялись даже приближаться сюда, то теперь в город-призрак организовывают экскурсии. Вы сможете увидеть заброшенные дома, детский сад, больницу, куда привозили первых пострадавших, и парк аттракционов, который так и не заработал. А на обратном пути пройдете радиационный контроль и сможете поужинать в чернобыльской столовой.
Заброшенный дворец культуры "Энергетик" в Припяти / UnSplash
Гранитный каньон
В 1850-х под Коростышевом начали добывать гранит, а затем котлованы затопили. Так и образовался каньон. Всего на территории находится три "гранитных" озера. Летом скалолазы покоряют скалы. Пейзажи здесь великолепные: прозрачные озера и сосновый лес вокруг.
Коростышевский каньон / zeft.in.ua
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Дендропарк "Александрия"
На территории парка находится множество озер и водопадов. Также через него течет река Рось. По всему дендропарку расположены скульптуры и удобные скамейки. Одно из самых интересных мест парка – колоннада "Эхо". Парк насчитывает около 2500 видов деревьев и растений. Особое внимание привлекают огромные дубы, самому старому из которых около 300 лет. А еще здесь растет самое старшее в Украине тюльпанное дерево.
Дендропарк "Александрия" / dyvys.info
Не медлите и отправляйтесь в мини-путешествие на один день!