Киев ​​​– красивый город, но очень шумный. А иногда так хочется оставить мегаполис и изменить городские виды на живописные пейзажи. Тем более в окрестностях столицы тоже есть на что посмотреть: гранитный карьер, дендропарк, замок и это еще не все.

Travel24 собрал для вас 7 мест, которые расположены недалеко от столицы. Чтобы посетить их – хватит и одного дня.

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Межигорье

Где: село Новые Петровцы, улица Ивана Франко, 19

Как доехать: маршрутка № 355 или №792 от метро "Героев Днепра" до остановки "Полевая". Оттуда 20 минут пешком

Стоимость: вход на территорию – 100 гривен, на выходные – 120

Популярное место для вылазки на день – резиденция экс-президента Украины Виктора Януковича. С 2014 года Межигорье получило статус национального парка и стало открытым для посетителей. Это огромная парковая зона с километровой набережной, зоопарком, гаражом с ретро-машинами, полями для гольфа. Также на пороге клубного дома вас ждет репродукция скульптуры нидерландской художницы Маргрит ван Бреворт Homunculus loxodontus. Это та самая скульптура "Ждун", ставшая мемом.



Межигорье / radiosvoboda.org

Буцкий каньон

Где: неподалеку села Буки, Черкасская область

Как доехать: проще всего – машиной. Другой вариант – через Буки ездят автобусы Киев – Тальное или Киев – Маньковка. Курсируют они редко, поэтому спланируйте все заранее.

Он похож на Коростышевский каньон, но длиннее. Скалы вдоль берегов реки называют украинскими "фьордами" или "местной Швейцарией". Тянется каньон на 40 метров, максимальная высота скал – 20 метров. Виды здесь космические, поэтому скалолазы так любят это место.



Буцкий каньон / tamtour.com.ua

Замок-музей Радомысль

Где: город Радомысль

Как доехать: маршруткой от метро "Житомирская"

Стоимость: вход на территорию – 150 гривен

Это современный замок на территории Украины. Сооружали его всего 5 лет, а открылся он в 2011 году. Построенный на гранитной скале, уходящей вглубь земли на километры, а в основе – здание мельницы 1902 года. В XVII веке на территории мельницы была бумажная фабрика, ее прототип стоит рядом с замком. Здесь вы сможете изготовить бумагу собственными руками, подняться на башню, и загадав желание – ударить в колокол.



Замок-музей Радомысль / tamtour.com.ua

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Добропарк

Где: село Мотыжин, Киевская область

Как доехать: можно на автобусе от станций метро "Hивки", "Житомирская", на авто или на маршрутных такси №375, 771, 373.

Стоимость: вход – 50 гривен

Уникальный дендропарк, в котором в 2020 году зацвело более миллиона тюльпанов разных сортов. Через два года их количество может увеличиться до семи миллионов. Кроме тюльпановых полей, здесь находится сад петуний, лавандовое поле и сад трав. На территории парка есть 16 озер, 8 из которых в ближайшее время обустроят для купания.



Добропарк / krokus.tv

Припять

Где: город Чернобыль, Киевская область

Как доехать: лучшим вариантом является экскурсия, потому что так вам изготавливают пропуски, по которым без проблем можно въехать в зону отчуждения. Также можно добраться на авто в Иванково, а оттуда в Чернобыль.

Стоимость экскурсии: для украинцев – от 1000 гривен, для иностранцев – от 2500

После взрыва на ЧАЭС весь город выселили – люди бросали дома, мебель, одежду. Если в первые годы после катастрофы боялись даже приближаться сюда, то теперь в город-призрак организовывают экскурсии. Вы сможете увидеть заброшенные дома, детский сад, больницу, куда привозили первых пострадавших, и парк аттракционов, который так и не заработал. А на обратном пути пройдете радиационный контроль и сможете поужинать в чернобыльской столовой.



Заброшенный дворец культуры "Энергетик" в Припяти / UnSplash

Гранитный каньон

Где: город Коростышев, Житомирская область

Как доехать: любым автобусом или маршруткой до Житомира от метро "Житомирская" или автостанции "Дачная"

В 1850-х под Коростышевом начали добывать гранит, а затем котлованы затопили. Так и образовался каньон. Всего на территории находится три "гранитных" озера. Летом скалолазы покоряют скалы. Пейзажи здесь великолепные: прозрачные озера и сосновый лес вокруг.



Коростышевский каньон / zeft.in.ua

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Дендропарк "Александрия"

Где: город Белая Церковь, 13

Как доехать: маршрутки в Белую Церковь едут из Центрального ж / д вокзала, метро "Лыбедская" и "Дворец Украина"

Стоимость: вход – 25 гривен. Экскурсия – 70 гривен с человека

На территории парка находится множество озер и водопадов. Также через него течет река Рось. По всему дендропарку расположены скульптуры и удобные скамейки. Одно из самых интересных мест парка – колоннада "Эхо". Парк насчитывает около 2500 видов деревьев и растений. Особое внимание привлекают огромные дубы, самому старому из которых около 300 лет. А еще здесь растет самое старшее в Украине тюльпанное дерево.



Дендропарк "Александрия" / dyvys.info

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