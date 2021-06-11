У цьому дивовижному рукотворному парку відчувається атмосфера Давньої Греції. Тут є чимало цікавинок, про які повинен знати турист.

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Один з найвідоміших в Україні парків був заснований в 1796 році власником міста Умані, польським магнатом Станіславом Потоцьким. Він названий на честь його дружини Софії й подарований їй же на іменини.

Парк був створений в майже безлісій місцевості, розділеній річкою Кам'янкою, силами кріпаків. Його площа становить 179 гектарів, і він є пам'яткою ландшафтного типу світового садово-паркового мистецтва.

Тут росте понад 3300 різновидів місцевих і екзотичних рослин, серед яких болотний кипарис, сосна Веймутова, тюльпанове дерево, платан, гінкго, ялини та інші.

У парку навіть зберігся дуб, віком близько 400 років. За народними переказами, саме під ним збиралися на наради з козаками легендарні українські ватажки Максим Залізняк та Іван Гонта.

Сьогодні це місце щороку відвідує близько 500 тисяч туристів.

Дізнайтеся більше про парк з відео:

Чим зайнятися в парку?

Парк відкритий для відвідування щодня з 9 години, а після 18 години вхід до парку безкоштовний. До послуг відвідувачів численні екскурсоводи.

Крім екскурсій, в парку можна поплавати на поромі, гондолі, пропливти на човні підземною річкою Ахерон, прокататися на конях, як верхи, так і в екіпажі, сфотографуватися у строях, які були модні у XIX столітті, покататися на катамаранах і веслових човнах. До послуг відвідувачів фотографи, що роблять світлини за 5 хвилин.