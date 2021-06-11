В этом удивительном рукотворном парке чувствуется атмосфера Древней Греции. Здесь есть немало интересного, о котором должен знать турист.

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Один из самых известных в Украине парков был основан в 1796 году владельцем города Умани, польским магнатом Станиславом Потоцким. Он назван в честь его жены Софии и подарен ей же на именины.

Парк был создан в почти безлесной местности, разделенной рекой Каменкой, силами крепостных. Его площадь составляет 179 гектаров, и он является памятником ландшафтного типа мирового садово-паркового искусства.

Здесь растет более 3300 видов местных и экзотических растений, среди которых болотный кипарис, сосна Веймутова, тюльпанное дерево, платан, гинкго, ели и другие.

В парке даже сохранился дуб, возрастом около 400 лет. По народным преданиям, именно под ним собирались на совещания с казаками легендарные украинские вожаки Максим Железняк и Иван Гонта.

Сегодня это место ежегодно посещают около 500 тысяч туристов.

Узнайте больше о парке с видео:

Чем заняться в парке?

Парк открыт для посещения ежедневно с 9 часов, а после 18 часов вход в парк бесплатный. К услугам посетителей многочисленные экскурсоводы.

Кроме экскурсий, в парке можно поплавать на пароме, гондоле, проплыть на лодке по подземной реке Ахерон, прокатиться на лошадях, как верхом, так и в экипаже, сфотографироваться в костюмах, которые были модны в XIX веке, покататься на катамаранах и весельных лодках. К услугам посетителей фотографы, которые делают фотографии за 5 минут.