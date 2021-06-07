Travel24 при поддержке SKODA KAMIQ предлагает ознакомиться с 6 живописными каньонами Украины. От их красоты у вас точно перехватит дыхание.

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Буцкий

Расположен на реке Горный Тикич возле села Буки, и входит в число самых живописных мест Украины. Скалы вдоль берегов реки называют украинскими "фьордами" или "маленькой Швейцарией". Тянется каньон на 40 метров, максимальная высота скал – 20 метров.

Интересно, что здесь расположены остатки вероятно рукотворного сооружения из огромных глыб гранита, которые очень похожи на Стоунхендж. Виды здесь космические, поэтому скалолазы так любят это место.

Смотрицкий

Эта геологическая достопримечательность природы расположено в Каменце-Подольском на реке Смотрич. Высота скал каньона достигает 50 метров.

Интересно, что ранее он использовался как естественное укрепление для обороны города. Через каньон есть несколько пешеходных мостов, поэтому его без проблем можно осмотреть.

Днестровский

Это крупнейший в Украине каньон, который называют одним из семи чудес Украины. Также он знаменит своими верхними видами, когда река Днестр петляет не хуже знаменитой Колорадо в США.

Кроме того, на вершине каньона расположен Залещицкий полуостров, что входит в региональный ландшафтный парк "Днестровский каньон". Если подняться на смотровую площадку, то сможете полюбоваться видом "города на острове".

Актовский

Каньон, что входит в состав Национального природного парка "Бугский Гард" расположился на Николаевщине. Его глубина достигает 40 – 50 метров, площадь – более 250 гектаров. Каньон считается единственным в Европе, который по геолого-ландшафтным показателям в точности повторяет знаменитые каньоны Северной Америки.

Туристам он еще известен как "Долина дьявола" и "Малый Крым". Гранитные валуны, отвесные скалы нависают над рекой Мертвовод, по которой, по легенде, скифы спускали своих правителей в последний путь.

Коростышевский

Затопленный гранитный карьер расположен в одном километре от города Коростышев. Он еще называется "Гранитный карьер" – предприятия, к которому принадлежит местность. Раньше здесь действительно добывали гранит. Когда прекратили, карьер заполнила вода.

Озеро глубиной в 20 метров обрамляют резные скалы 10-метровой высоты. Вода бирюзового оттенка имеет редкое свойство – остается прохладной даже в сильную жару. Но больше всего туристов поражают гранитные скалы вокруг, где тренируются скалолазы.

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Тетеревский

Каньон, что в Житомирской области, образует река Тетерев, которая течет между высоких скалистых берегов покрытых сосновым лесом. Его ширина – от 20 до 10 метров, а высота местами достигает 30.

Немного дальше по дамбе раскинулось небольшое водохранилище с зеркально-чистой водой. Его со всех сторон окружили высокие скалистые берега. Это место – заповедная зона, где растут 500-летние дубы-патриархи.

Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KAMIQ, оснащенная передовыми технологиями Sport Chassis Control – режим спортивного вождения. Эта модель на все случаи жизни. Она сочетает в себе преимущества кроссовера и внедорожника, хоть и предусмотрена для движения по городу, дороги в горах тоже выдержит. Расходы топлива составляют 4 литра на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KAMIQ набирает от 8,3 секунды. Конечно, как и в любой модели SKODA, безопасность здесь на высшем уровне: 9 подушек безопасности (Side Assist и Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Подробнее об авто SKODA KAMIQ смотрите в тест-драйве:



Приятного путешествия!