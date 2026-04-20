Весна у Львові щороку супроводжується періодом цвітіння сакур. У місті є кілька десятків локацій, де можна побачити рожеві квіти, зробити фото та прогулятися серед квітучих алей. З посиланням на Lviv Travel, розповідаємо про такі місця.

Де у Львові найчастіше можна побачити цвітіння сакур?

Однією з найбільших зон цвітіння є парк парк імені Папи Римського Івана Павла ІІ, де висаджено близько 120 дерев сакури. Це одна з наймасовіших посадок у місті, яка стала популярним місцем весняних прогулянок.



Парк імені Папи Римського Івана Павла ІІ / фото Дарини Кухар

Станом на 20 квітня сакури також можна побачити на:

площі Петрушевича (алея з понад десяти дерев);

вулиці Чернівецькій (дорога до залізничного вокзалу та територія біля нього);

вулиці Городоцькій (поблизу церкви святої Анни);

площі Митній, де поряд із сакурами ростуть райські яблуні та мигдаль;

площі Музейній біля Домініканського собору (одне дерево сакури);

території Львівського торговельно-економічного університету (вулиця Туган-Барановського, 10);

вхідній зоні Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай);

вулицях Тютюнників, Самійленка, Героїв Майдану та Котлярській;

перетині вулиць Студентської та Зеленої;

розі вулиць Гнатюка та Наливайка (біля готелю Rius);

Також Lviv Tourism Office створили зручну інтерактивну карту цвітіння у Львові, де позначають усі актуальні локації сакури та інших квітів у місті. Карта регулярно оновлюється щодня, тож дозволяє перевірити, де саме зараз триває цвітіння і чи варто їхати на конкретну локацію в певний день. Якщо ви не впевнені, чи актуальна сакура або інші дерева у вибраний період, можна просто відкрити карту та подивитися свіжу інформацію онлайн.

