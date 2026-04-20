Весна у Львові щороку супроводжується періодом цвітіння сакур. У місті є кілька десятків локацій, де можна побачити рожеві квіти, зробити фото та прогулятися серед квітучих алей. З посиланням на Lviv Travel, розповідаємо про такі місця.
Де у Львові найчастіше можна побачити цвітіння сакур?
Однією з найбільших зон цвітіння є парк парк імені Папи Римського Івана Павла ІІ, де висаджено близько 120 дерев сакури. Це одна з наймасовіших посадок у місті, яка стала популярним місцем весняних прогулянок.
Парк імені Папи Римського Івана Павла ІІ / фото Дарини Кухар
Станом на 20 квітня сакури також можна побачити на:
- площі Петрушевича (алея з понад десяти дерев);
- вулиці Чернівецькій (дорога до залізничного вокзалу та територія біля нього);
- вулиці Городоцькій (поблизу церкви святої Анни);
- площі Митній, де поряд із сакурами ростуть райські яблуні та мигдаль;
- площі Музейній біля Домініканського собору (одне дерево сакури);
- території Львівського торговельно-економічного університету (вулиця Туган-Барановського, 10);
- вхідній зоні Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай);
- вулицях Тютюнників, Самійленка, Героїв Майдану та Котлярській;
- перетині вулиць Студентської та Зеленої;
- розі вулиць Гнатюка та Наливайка (біля готелю Rius);
Також Lviv Tourism Office створили зручну інтерактивну карту цвітіння у Львові, де позначають усі актуальні локації сакури та інших квітів у місті. Карта регулярно оновлюється щодня, тож дозволяє перевірити, де саме зараз триває цвітіння і чи варто їхати на конкретну локацію в певний день. Якщо ви не впевнені, чи актуальна сакура або інші дерева у вибраний період, можна просто відкрити карту та подивитися свіжу інформацію онлайн.
Де та коли цвітуть інші квіти?
Ми вже розповідали про сезон цвітіння нарцисів. Найбільше квітів саме у долині нарцисів, яка розташована у селі Кіреші, за 6 кілометрів від Хуста, на висоті лише 200 метрів над рівнем моря, тому сюди легко дістатися і помилуватися квітами без довгих гірських походів.
Нарциси починають квітнути наприкінці квітня, а пік розквіту припадає на 10 – 15 травня. Саме тоді долина перетворюється на білосніжне море квітів – ідеальний час для фото та прогулянок.