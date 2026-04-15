Наталія Бачурська у соцмережі Threads розповіла, скільки витратила за 5 днів у Мукачеві. Жінка зізналася, що планувала вкластися в меншу суму, однак бюджет подорожі вийшов більшим.

Скільки коштує поїздка у Мукачево на сакури?

Наталія їздила у Мукачево з 10-річною донькою, тож усі витрати вказувала за двох. За потяг та таксі з Івано-Франківська жінка заплатила 1500 гривень в обидва боки. Проживання за 4 ночі обійшлося їй у 11,5 тисячі гривень. Дві ночі сім'я провела у гостьовому будинку на атмосферній вулиці зі старими сакурами, а інші дві ночі – у готелі при аквапарку. До слова, в готелі у вартість входили сніданки.

На харчування за ці дні Наталія витратила 6 тисяч гривень, на сувеніри – 800 гривень. Ще 3 тисячі гривень пішли на розваги – аквапарк, атракціони тощо. Загалом поїздка обійшлася у 22,5 тисячі гривень. Жінка планувала вкластися у 15 тисяч, але не вдалося. Однак вона абсолютно не засмутилася, адже на відпочинку не економила і чудово провела час.

Як українці реагують на вартість поїздки на сакури?

Деякі користувачі у коментарях обурилися вартістю поїздки в Мукачево. Мовляв, це занадто дорого.

"Я літала на Мальту на 5 днів, і все повністю обійшлося у 17400 гривень";

"Не хочу вихвалятись, але мені дорога туди і назад зі Львова вийшла всього в 100 гривень на потязі";

"Ціни п*з*єц".

Щоправда, дехто навпаки писав, що це доволі дешево. @naschies зазначила, що поїздка на сакури в Ужгород обійшлася їй у 134 тисячі гривень. Дівчина жила у готелі з власною алеєю сакур, де ніч коштує 350 доларів.

Зверніть увагу! Наразі в Ужгороді та Мукачеві триває пік цвітіння сакур. Місцеві мешканці розповідають, що квіти все ще тримають свою форму, але подекуди починають тьмяніти. Тому, якщо ви планували поїздку, то варто поспішити.



Алея з сакурами / Фото Наталії Бачурської

