Наталья Бачурская в соцсети Threads рассказала, сколько потратила за 5 дней в Мукачево. Женщина призналась, что планировала уложиться в меньшую сумму, однако бюджет путешествия получился больше.

Сколько стоит поездка в Мукачево на сакуры?

Наталья ездила в Мукачево с 10-летней дочерью, поэтому все расходы указывала за двоих. За поезд и такси из Ивано-Франковска женщина заплатила 1500 гривен в обе стороны. Проживание за 4 ночи обошлось ей в 11,5 тысячи гривен. Две ночи семья провела в гостевом доме на атмосферной улице со старыми сакурами, а другие две ночи – в отеле при аквапарке. К слову, в отеле в стоимость входили завтраки.

На питание за эти дни Наталья потратила 6 тысяч гривен, на сувениры – 800 гривен. Еще 3 тысячи гривен ушли на развлечения – аквапарк, аттракционы и тому подобное. В общем поездка обошлась в 22,5 тысячи гривен. Женщина планировала уложиться в 15 тысяч, но не удалось. Однако она совершенно не расстроилась, ведь на отдыхе не экономила и прекрасно провела время.

Как украинцы реагируют на стоимость поездки на сакуры?

Некоторые пользователи в комментариях возмутились стоимостью поездки в Мукачево. Мол, это слишком дорого.

"Я летала на Мальту на 5 дней, и все полностью обошлось в 17400 гривен";

"Не хочу хвастаться, но мне дорога туда и обратно из Львова вышла всего в 100 гривен на поезде";

"Цены п*з*ец".

Правда, некоторые наоборот писали, что это довольно дешево. @naschies отметила, что поездка на сакуры в Ужгород обошлась ей в 134 тысячи гривен. Девушка жила в отеле с собственной аллеей сакур, где ночь стоит 350 долларов.

Обратите внимание! Сейчас в Ужгороде и Мукачево продолжается пик цветения сакур. Местные жители рассказывают, что цветы все еще держат свою форму, но кое-где начинают тускнеть. Поэтому, если вы планировали поездку, то стоит поспешить.



Аллея с сакурами / Фото Натальи Бачурской

