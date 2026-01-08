Відвідувачі музею можуть побачити культовий суперкар 1990-х років – Lamborghini Diablo, який був представлений у серії культових комп'ютерних ігор Need for Speed. Фотографії авто з музею опублікували в інстаграмі, пише 24 Канал.

Дивіться також Тут найкрутіші гірки: де покататись на санках у Львові

Де у Львові побачити легендарний Lamborghini Diablo?

Йдеться про ранню версію моделі з атмосферним V12, яка входить до обмеженої серії. Автомобіль, який був наданий музею, вже доступний для огляду відвідувачам.

Цей експонат музею – яскравий представник першого покоління легендарного Lamborghini Diablo, яке виробляли з 1990 по 1998 рік. Загальний тираж базових моделей того періоду склав лише 873 автомобілі, а всі модифікації Diablo за весь час виробництва (1990 – 2001) досягли позначки в близько 2900 одиниць.

Представлений Lamborghini Diablo оснащений класичним 5,7-літровим атмосферним двигуном V12, що розвиває 492 кінські сили та 580 Нм крутного моменту. Цей суперкар вражає динамікою: розгін від "нуля" до "сотні" займає всього 4,1 секунди, а максимальна швидкість сягає 325 кілометрів на годину.

Що відомо про музей з ретро-автомобілями у Львові?