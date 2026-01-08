Відвідувачі музею можуть побачити культовий суперкар 1990-х років – Lamborghini Diablo, який був представлений у серії культових комп'ютерних ігор Need for Speed. Фотографії авто з музею опублікували в інстаграмі, пише 24 Канал.
Де у Львові побачити легендарний Lamborghini Diablo?
Йдеться про ранню версію моделі з атмосферним V12, яка входить до обмеженої серії. Автомобіль, який був наданий музею, вже доступний для огляду відвідувачам.
Цей експонат музею – яскравий представник першого покоління легендарного Lamborghini Diablo, яке виробляли з 1990 по 1998 рік. Загальний тираж базових моделей того періоду склав лише 873 автомобілі, а всі модифікації Diablo за весь час виробництва (1990 – 2001) досягли позначки в близько 2900 одиниць.
Представлений Lamborghini Diablo оснащений класичним 5,7-літровим атмосферним двигуном V12, що розвиває 492 кінські сили та 580 Нм крутного моменту. Цей суперкар вражає динамікою: розгін від "нуля" до "сотні" займає всього 4,1 секунди, а максимальна швидкість сягає 325 кілометрів на годину.
Що відомо про музей з ретро-автомобілями у Львові?
Музей ретро-автомобілів VIK Cars відкрився у Львові 8 жовтня. Раніше колекцію експонували в Дніпрі, але через повномасштабну війну музей переїхав у Львів.
Колекція налічує понад 30 автомобілів, які не мають аналогів в Україні, а деякі представлені лише в кількох примірниках у музеях і приватних колекціях світу. Серед перлин колекції: Packard Single Eight 1925 року, а також Ford Galaxie Skyliner 1959 року з унікальним механізмом автоматичного складання жорсткого даху в багажник.
Музей розташовується у селі Сокільники, вулиця Стрийська, 32. Як йдеться на сайті музею, дорослий квиток, який можна придбати на сайті музею, коштує 500 гривень. Дитячий і студентський квитки коштують 350 гривень, а пільговий – 250.