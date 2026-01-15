Виснажливі очікування в черзі до Колізею чи переповнені площі Рима можна оминути, пише 24 Канал з посиланням на Travel Off Path. В Італії є одне старе місто з не дуже гучною славою, але зі справжнім відчуттям Італії – неймовірною кухнею, вином та краєвидами.

Читайте також Не лише влітку: коли поїхати в Єгипет, щоб відпочинок не вдарив по кишені

У 2026 році варто відвідати місто Матера – об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО.

Що цікавого можна побачити в Матері?

Кілька десятиліть тому це місто вважалося символом злиднів та соціальної відсталості. У повоєнні роки мешканці жили без водогону, а в печерах жила не лише худоба, але й люди.

Сучасна Матера стала улюбленою локацією для кінематографістів. Саме у цьому місті знімали "Страсті Христові" Мела Гібсона. Стародавні кам’яні вулиці тут настільки автентичні, що режисерові навіть не довелось маскувати сучасність.



Автентичне місто Матера / Фото Travel off Path

Населення міста налічує близько 60 тисяч осіб, але його лабіринти, кам’яні переходи й тиша – здатні вразити кожного.

Історичні квартали з печерними будинками та висіченими в скелях церквами називають Сассі. Ця локація є найвідомішою та найвідвідуванішою серед туристів. З 1993 року ця частина міста перебуває під захистом ЮНЕСКО, тож унікальна архітектура там зберігається й досі.



Красиве місто Матера / Фото Travel off Path

Все ж таки частина деяких стародавніх печер була перетворена на стильні бутик-готелі та апартаменти. Проте печерні оселі залишаються лише красивими фотолокаціями й більше не придатні для проживання.

За словами мандрівників, це місто має всі шанси знову опинитися в центрі уваги у 2026 році та закріпити за собою статус одного з найунікальніших туристичних напрямків Європи.



Чарівне місто Матера / Фото Travel off Path

Видання Express зазначило, що на відміну від Риму з приблизно 22,2 мільйонами туристів на рік, Матера приймає менш ніж мільйон відвідувачів, що дозволяє насолоджуватися її атмосферою спокійно та розмірено.

Одноденна екскурсія по місту коштує – від 35 євро;

Вхід до печер Casalnuovo House – близько 10 – 15 євро;

Ніч у готелі середнього рівня – від 70 євро за ніч;

Що ще варто прочитати?