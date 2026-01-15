Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

Як туристи можуть заощадити сотні доларів, скориставшись так званим "другим літом" в Єгипті?

Єгипет, відомий своєю давньою історією, курортами Червоного моря та жвавими містами на кшталт Каїра й Олександрії, залишається одним із найпопулярніших напрямків для туристів. Щороку сюди приїжджають від пів мільйона до мільйона любителів сонця, переважно взимку: з грудня по лютий.

Відпочинок в Єгипті взимку, які переваги / фото Canvа

Втім, нові дослідження показують: якщо перенести зимову подорож на кілька тижнів вперед, можна заощадити близько 380 доларів. За даними туроператора First Choice, грудень є найпопулярнішим місяцем для бронювання, однак наприкінці зими ціни помітно знижуються, а погода часто стає ще комфортнішою.

У лютому та на початку березня в Єгипті встановлюються одні з найкращих умов року – без пікових натовпів і завищених цін. На курортах Червоного моря, зокрема в Хургаді, Шарм-ель-Шейху та Марса-Аламі, денна температура тримається на рівні + 24, + 26 градусів, а море залишається приємно теплим.

Лютий також вважається ідеальним місяцем для снорклінгу та дайвінгу: менше човнів, краща видимість під водою і сприятливі умови для коралових рифів. Червоне море є домом для понад 1000 видів риб і 300 видів коралів, частина з яких не зустрічається більше ніде у світі. У цей період туристи часто бачать морських черепах, дюгонів і рифових акул.

Вартість відпочинку в Єгипті під час літнього пікового сезону може перевищувати 1 400 доларів на людину, тоді як у лютому ті самі курорти обійдуться приблизно на 380 доларів дешевше. Навіть порівняно з початком зимового сезону економія становить близько 125 доларів.

Окрім фінансової вигоди, лютий має й інші переваги: прохолодніша погода робить екскурсії до пірамід, храмів Луксора та музеїв значно комфортнішими. Це також один із найкращих місяців для польоту на повітряній кулі над Нілом і Долиною царів. А 22 лютого туристи можуть побачити рідкісне явище – вирівнювання сонця в храмі Абу-Сімбел, яке відбувається лише двічі на рік.

Також платформа Navy зробила список найкращих локацій, які варто відвідати в Єгипті взимку:

Луксор і Асуан – ідеальні для поціновувачів культури, неспішних круїзів Нілом і подорожей, наповнених історичною спадщиною;

– ідеальні для поціновувачів культури, неспішних круїзів Нілом і подорожей, наповнених історичною спадщиною; Фаюм – для тих, хто шукає тишу, близькість до природи та затишні еко-лоджі;

– для тих, хто шукає тишу, близькість до природи та затишні еко-лоджі; Нувейба – чудовий вибір для кемпінгу біля моря й умиротворених пейзажів Червоного моря;

– чудовий вибір для кемпінгу біля моря й умиротворених пейзажів Червоного моря; Сіва – для відновлення сил серед пустелі, оазисів і цілющих гарячих джерел;

– для відновлення сил серед пустелі, оазисів і цілющих гарячих джерел; Олександрія – поєднання легкого приморського шарму та прогулянок історичними кварталами;

– поєднання легкого приморського шарму та прогулянок історичними кварталами; Хургада – для комфортного відпочинку за системою "все включено" та сімейних розваг;

– для комфортного відпочинку за системою "все включено" та сімейних розваг; Шарм-ель-Шейх – для активних пригод, насиченого нічного життя та дайвінгу серед коралових рифів;

– для активних пригод, насиченого нічного життя та дайвінгу серед коралових рифів; Ель-Гуна – напрямок для поціновувачів стильного, висококласного відпочинку та життя біля лагун;

– напрямок для поціновувачів стильного, висококласного відпочинку та життя біля лагун; ZED Park (зимова країна чудес) – для святкової міської атмосфери й розваг для всієї родини;

