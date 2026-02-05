Курорт дуже популярний та красивий, адже стоїть у серці Доломітових Альп. З посиланням на dolomiten-suedtirol.com розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також Італія, очима місцевої: українка назвала найкращі локації для подорожей країною

Де можна гарно погуляти біля Кортіни-д'Ампеццо поміж спогляданням зимової Олімпіади?

Кортіна-д'Ампеццо – одне з головних місць проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року. Це гірськолижний курорт у серці Доломітових Альп, розташований у регіоні Венето на півночі Італії.

У Кортіні-д'Ампеццо головною ареною стане Олімпія делле Тофане – легендарна траса на схилі гори Тофане, одна з найвідоміших у світі. Вона приймала зимові Олімпійські ігри ще в 1956 році, а з 1993 регулярно проводить етапи Кубка світу зі швидкісного спуску та супергіганта серед жінок. У 2021 тут пройшов чемпіонат світу з гірськолижного спорту.

Як зазначає cortina.dolomiti.org, Кортіна прийматиме різні види програми олімпійської та паралімпійської, зокрема гірські лижі, керлінг, бобслей, скелетон і санки. При цьому готелі працюватимуть для всіх, хоч частина номерів буде зарезервована для олімпійців, як і будуть відкриті туристичні атракції, окрім тих, де проводять змагання.

Що ж подивитися у регіоні, не забуваючи про споглядання змагань? Безперечно, Доломітові Альпи – це 150-кілометровий гірський масив зі скелями, льодовиками та густими лісами. Найвищою вершиною є гора Мармолада у 3342 метри з льодовиком площею у 3 кілометри. На території масиву стоять 18 піків, кожен з яких має понад 3000 метрів висоти.

Кортіна-д'Ампеццо – куди сходити, де поїсти та інші цікавинки: дивіться відео endlessnoms

На гору Тофане з західної сторони міста можна піднятися канатною дорогою просто з центру і за кілька хвилин. На вершині відкривається панорама високогір'я на 360 градусів. А з вершини Лагазуой, теж доступної канатною дорогою, починається знаменитий спуск Арментарола – довгий панорамний схил через відкриті ліси та тишу.

Історичний центр Кортіни – також цікаве місце для прогулянок. Тут можна побачити церкву святих Філіпа та Якова з високою дзвіницею, площу Анджело Дібона, етнографічний музей та музей сучасного мистецтва тощо. І, звісно, бутики на вулиці Корсо Італія.

Які ще цікаві туристичні магніти Італії варто відвідати?