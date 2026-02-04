Під Краковом у Польщі ховається неймовірна підземна імперія – соляна шахта Величка, яка зберігалася століттями. Ця гігантська шахта налічує понад 245 кілометрів тунелів на дев'яти рівнях і досягає глибини 327 метрів, розповідає IFLScience.

Що незвичайного у соляній шахті у Кракові?

Шахта була активною з 13 століття, а після припинення видобутку у 1996 році перетворилася на унікальний підземний музей, включно з каплицями, скульптурами та художніми роботами, всі вирізані з солі. Однією з найвражаючих пам'яток є Свята Каплиця Кінги, розташована на 101 метр під землею. Тут можна побачити гігантську люстру, хрести, різьблену статую Івана Павла II та копію "Таємної вечері" Леонардо да Вінчі.

Як виглядає шахта: дивитись відео

Це місце відвідували такі історичні постаті, як Йоганн Вольфганг фон Гете, Олександр фон Гумбольдт та Микола Коперник, а сьогодні відчути магію шахти можна за 143 злотих.

Сьогодні доходи від туризму значно перевищують колишні прибутки від промислового видобутку. У шахті наразі налічується 194 кілометрів гірничих виробок та 2040 підземних камер. Відвідування історичної частини шахти починається зі спуску по стовбуру "Данилович", збудованому у 1635 – 1642 роках, де дерев'яні сходи з 394 сходинок ведуть до першого горизонту "Боно" на 64 метри глибини.

Якщо ви хочете забронювати екскурсію заздалегідь, варто перейти на офіційну сторінку сайту Соляної копальні.

Адреса розташування: Daniłowicza 10, 32-020 Wieliczka, Польща.

Що ще цікавого побачити у Польщі?