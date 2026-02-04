Вода надходить з річок Слуньчиця та Корана, тож це призвело до утворення 22 мініатюрних водоспадів, розташованих серед будівель, пише Express.

Чим вражає селище з водоспадами?

Село Растоке відоме своїми механічними млинами, що працюють на воді. Їх зараз налічується аж понад 20 штук. Місцевість славиться привабливою архітектурою та унікальним поєднанням будівель XVII – XIX століть. Крім того, що це гарне туристичне місце, село має ще й історичне значення.

Воно розташоване біля головної дороги, тож колись було центром для всілякої торгівлі. Під час Вітчизняної війни у 1990-х роках воно було сильно пошкоджене, але його відремонтували й повернули колишню славу.

Усі хто приїжджають до Хорватії, намагаються запланувати подорож в цю місцевість, щоб насолодитися водоспадами й поєднанням будівель і природи. Деякі туристи кажуть, що це село є одним із найулюбленіших місць для відпочинку.

Сьогодні у Растоке проживає приблизно 30 родин. Місцеві мешканці хочуть поступово відновлювати млини й перетворювати свою діяльність на невеликі бізнеси. Цей куточок Хорватії точно варто додати до списку місць, які варто відвідати хоча б один раз у своєму житті.

Який водоспад є найвищим у світі?

Водоспад Анхель у Венесуелі є найвищим у світі, пише Britannica. Вода тече з висоти у 979 метрів, з яких 807 – це безперервне вільне падіння. Анхель розташований у національному парку Канайма у штаті Болівар та є важливою природною пам'яткою і символом Венесуели.

