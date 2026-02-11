Мовиться про гори Тре-Чіме-ді-Лаворедо (Tre Cime di Lavaredo). З посиланням на auronzo.info розповідаємо про них докладніше.

Що варто знати про фронт Першої світової на трьох скелях Доломітів і що там сьогодні?

Ці три здатні вразити скелі розташовані у Сестенських Доломітах на кордоні між італійськими провінціями Беллуно та Больцано. Їх називають Тре-Чіме-ді-Лаворедо, і вони залишаються водночас символом природної краси Доломітів та нагадуванням про трагічні події.

У 1915 році під час Першої світової Італія оголосила війну Австро-Угорщині, відтак і почалася так звана Гірська війна в Альпах. Три величні скелі – Tre Cime di Lavaredo – перетворилися на італійську фортецю з гарматами, прожекторами та численними кулеметами. Міцно облаштувалися поблизу й австрійці.

У 1916 відбулися кілька жорстоких битв, над піками щодня свистіли артилерійські снаряди. Та жодна з гірських фортець обох сторін не пала, тож виник смертельний глухий кут.​ Італійці зайняли австрійські позиції лише після загального колапсу австро-угорського фронту під кінець війни у 1918 році.

Сьогодні навколо Тре-Чіме збереглися залишки окопів, тунелів, стежок та бараків, як зазначає marsupio.it. У 1928 році поруч звели військовий меморіал і каплицю Альпійських стрільців на висоті 2314 метрів. А чим іще приваблюють Tre Cime туристів у наші дні?

Ці гори заввишки у приблизно 3000 метрів є одними з найвпізнаваніших у Доломітових Альпах та дуже популярною туристичною локацією. А ще й зручною – маршрут довкола трьох піків можна пройти за умовно 4 години, і він нескладний.

Неймовірні краєвиди Альп біля Тре-Чіме-ді-Лаворедо: дивіться відео hikingwithmydrone

Особливо полюбляють люди йти до гірського притулку Rifugio Locatelli, звідки відкриваються найкращі краєвиди на північну стіну Тре-Чіме. А для досвідчених альпіністів доступні технічні маршрути навколо вершин, які вимагають спеціального спорядження.

Тре-Чіме приваблює шанувальників фотографії з усього світу драматичними світанками та заходам сонця, коли скелі набувають червоно-золотистого відтінку – явище, яке називають alpenglow. А ще влітку тут розквітають альпійські луки з рідкісними квітами, ба й восени пейзажі формують золоту палітру.

Отже, найкращий час для відвідування – з середини червня до кінця жовтня. Влітку варто приїжджати рано вранці або пізно ввечері, щоб уникнути натовпу туристів та зробити найкращі фото при золотому світлі. І бронювання паркінгу треба робити завчасно.

