А мовиться тут про Миколаївську астрономічну обсерваторію. І 24 Канал із посиланням на сайт ЮНЕСКО розповість про неї докладніше.
Чому обсерваторія у Миколаєві варта окремої подорожі?
Ця обсерваторія розташована не у столиці, а у південному Миколаєві – на Спаському пагорбі над Бугом. Заснована вона у 1821 році адміралом Олексієм Грейгом як морська обсерваторія для потреб Чорноморського флоту.
На той час обсерваторія мала забезпечувати кораблі точним часом, навігаційними картами, а ще – готувати офіцерів до астрономічних методів орієнтування. Як зазначає VisitUkraine, з 1992 року обсерваторія стала самостійним закладом науки у структурі Міністерства освіти й науки України.
Комплекс попередньо визначений ЮНЕСКО як найстаріша морська обсерваторія Південно-Східної Європи. І, звісно, як пам'ятка національного значення.
Цікаві факти про Миколаївську обсерваторію: дивіться відео nikvestitv
Обсерваторія розташована в історичному центрі Миколаєва, на найвищій точці міста – це Спаський пагорб близько 52 метрів заввишки. Вона стоїть у парку площею понад 7 гектарів.
Архітектурне ядро – головна будівля у стилі класицизму 1820-х років і кілька павільйонів кінця XIX – середини XX століття, де й нині зберігають історичні прилади. Це меридіанні й вертикальні кола Repsold, зоряний астрограф Carl Zeiss, класичні телескопи тощо.
Частину обладнання досі використовують для наукових спостережень супутників та небесної механіки. Інша частина – це музейний фонд, доступний для екскурсій за попереднім записом.
Для туриста ж це не просто цікава будівля, а цілий науковий парк. Тут є алеї з видами на місто, старі астрономічні павільйони, музей історії астрономії й експозиції про навігацію флоту. Обсерваторія у Миколаєві залишається одним з небагатьох наукових об'єктів, що поєднує дослідження та освітній туризм.
Ось що можна побачити в та з обсерваторії у Миколаєві / Фото anna.yanovska
Які ще цікаві туристичні локації Миколаївщини варто відвідати?
Актівський каньйон. Це гранітно-степовий каньйон біля села Актове, частина нацпарку "Бузький Гард". Його стіни сягають 40 – 50 метрів заввишки, а довжина – близько 5 кілометрів. Місцевий ландшафт часто називають українським міні-Гранд-Каньйоном.
Музей суднобудування і флоту. Це єдиний в Україні профільний музей історії кораблебудування та мореплавства на Чорному морі й Південному Бузі. Він розташований у будівлі колишнього Адміралтейства кінця XVIII століття, а експозиція його налічує сотні моделей кораблів, навігаційних приладів, карт і документів.