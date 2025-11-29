А мовиться тут про Миколаївську астрономічну обсерваторію. І 24 Канал із посиланням на сайт ЮНЕСКО розповість про неї докладніше.

Чому обсерваторія у Миколаєві варта окремої подорожі?

Ця обсерваторія розташована не у столиці, а у південному Миколаєві – на Спаському пагорбі над Бугом. Заснована вона у 1821 році адміралом Олексієм Грейгом як морська обсерваторія для потреб Чорноморського флоту.

На той час обсерваторія мала забезпечувати кораблі точним часом, навігаційними картами, а ще – готувати офіцерів до астрономічних методів орієнтування. Як зазначає VisitUkraine, з 1992 року обсерваторія стала самостійним закладом науки у структурі Міністерства освіти й науки України.

Комплекс попередньо визначений ЮНЕСКО як найстаріша морська обсерваторія Південно-Східної Європи. І, звісно, як пам'ятка національного значення.​

Цікаві факти про Миколаївську обсерваторію: дивіться відео nikvestitv

Обсерваторія розташована в історичному центрі Миколаєва, на найвищій точці міста – це Спаський пагорб близько 52 метрів заввишки. Вона стоїть у парку площею понад 7 гектарів.

Архітектурне ядро – головна будівля у стилі класицизму 1820-х років і кілька павільйонів кінця XIX – середини XX століття, де й нині зберігають історичні прилади. Це меридіанні й вертикальні кола Repsold, зоряний астрограф Carl Zeiss, класичні телескопи тощо.

Частину обладнання досі використовують для наукових спостережень супутників та небесної механіки. Інша частина – це музейний фонд, доступний для екскурсій за попереднім записом.​

Для туриста ж це не просто цікава будівля, а цілий науковий парк. Тут є алеї з видами на місто, старі астрономічні павільйони, музей історії астрономії й експозиції про навігацію флоту. Обсерваторія у Миколаєві залишається одним з небагатьох наукових об'єктів, що поєднує дослідження та освітній туризм.

Ось що можна побачити в та з обсерваторії у Миколаєві / Фото anna.yanovska

