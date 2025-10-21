Щоб потрапити у місця, які розташовані у прикордонній смузі, потрібен дозвіл керівника органу охорони державного кордону, на ділянці якого людина планує перебувати. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону, начальник пресслужби.

Куди звертатися, щоб отримати дозвіл для походу в гори?

"Будь-який громадянин, щоб отримати письмовий дозвіл для перебування, в'їзду, проживання, провадження робіт в межах прикордонної смуги, звертається за дозволом до керівника органу охорони державного кордону, на ділянці якого він планує перебувати. Якщо, наприклад, Чернівецька область вас цікавить, то ви звертаєтеся до начальника Чернівецького прикордонного загону", – сказав речник.

Зверніть увагу. Контакти керівників є на офіційному сайті Державного прикордонного загону.

Як подати заяву для походу в гори?

Як розповів Ігор Заруднєв, заява може бути подана як особисто за адресою, так і в електронному форматі.

Речник пояснив, що відповідь на заяву в електронному форматі буде у вигляді QR-коду підпису керівника органу.

Важливо. Окрім дозволу від прикордонників, туристу потрібно мати документи, що посвідчують особу, а також під час воєнного стану – військово-обліковий документ для військовозобов'язаних чоловіків віком 18 – 60 років.

Отримавши письмовий дозвіл або дозвіл в електронному форматі, громадянин може відвідувати ті місця, які планує.

Де в Карпатах існують обмеження для туристів?