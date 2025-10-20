Підполковник Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону – начальник пресслужби, в інтерв'ю 24 Каналу розповів, які документи потрібно мати для того, щоб піти в гори поблизу кордону.

Які документи потрібні для походів у гори в прикордонній смузі?

Ігор Заруднєв наголосив, що документи стосуються не тільки гір, а всієї прикордонної смуги.

"Щодо прикордонної смуги – перебування, проживання, провадження робіт тощо – регламентується дією постанови Кабінету міністрів 1147 про прикордонний режим, у якій є багато змін", – сказав начальник пресслужби.

Щоб піти в гори та відвідати інші туристичні місця у прикордонній смузі, потрібно мати:

документи, що посвідчують особу,

військово-обліковий документ для військовозобов'язаних,

дозвіл керівника органу охорони державного кордону, на ділянці якого ви плануєте перебувати.

Потрібні документи, що посвідчують особу, для чоловіків віком 18 – 60 під час дії правового режиму воєнного стану – військово-обліковий документ. Окрім того, треба мати дозвіл керівника органу охорони державного кордону, на ділянці якого ви плануєте перебувати. Тобто якщо це ділянка, наприклад, Мукачівського прикордонного загону, то вам треба письмовий дозвіл начальника Мукачівського прикордонного загону. Якщо Чернівецького, то Чернівецького тощо,

– розповів Ігор Заруднєв.

Де отримати дозвіл на похід у гори?

Як пояснив Ігор Заруднєв, щоб отримати письмовий дозвіл для перебування, в'їзду, проживання, провадження робіт в межах прикордонної смуги, потрібно звертається за дозволом до керівника органу охорони державного кордону, на ділянці якого людина планує перебувати.

Наприклад, якщо людину цікавить Чернівецька область, то потрібно звертаєтеся до начальника Чернівецького прикордонного загону.

За словами речника, заява може бути подана як особисто за адресою, так і в електронному форматі. В електронному форматі відповідь буде у вигляді QR-коду підпису керівника органу.

Куди піти в Карпатах?