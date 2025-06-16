Деякі маршрути в Карпатах потребують підготовки, а похід передбачає кілька днів і ночівлю у наметі. Однак є маршрути, які навіть новачки можуть подолати за кілька годин. Куди піти в гори розповідає 24 Канал.

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Гора Пікуй

Гора Пікуй – це найвища вершина Львівської області, яку підкорити відносно просто. Цей маршрут ідеальний для одноденного походу, якщо його розпочати у селі Біласовиця. Тривалість маршруту складає 4 – 6 годин залежно від темпу.

На вершину веде маркований маршрут із поступовим набором висоти. Пікуй підкорює чимало людей, тому заблукати дорогою на вершину досить складно.



Гора Пікуй / Фото Віктор Мельник

Більшість маршруту пролягає через ліс до хребта, тому навіть влітку відчувається незначна прохолода. На самому хребті відкриваються панорами на інші карпатські вершини.

Боржавський хребет

Це один з найбільш популярних напрямків серед українських туристів, оскільки підніжжя Боржави має розвинену інфраструктуру, а хребет вражає красивими полонинами.

Мандрівники обирають різні вершини, які можна підкорити на Боржаві, серед яких Великий Верх, Стій, а також Гимба.



Гора Гимба / Фото Карпатіум

Найчастіше сходження на хребет розпочинають у селі Пилипець, однак потрапити на Боржаву можна із Воловця. Також на гору Гимба є підйомник.

Зазвичай для сходження на хребет потрібно 2 – 3 години. Якщо підкорювати Великий Верх або інші вершини, то маршрут займе 5 – 8 годин. Влітку не забудьте запланувати в маршрут принаймні пів години, щоб поласувати чорницею.

Полонина Кукул

Половина Кукул надзвичайно популярна навесні, коли розквітають крокуси. Однак у цей період стежка до вершини вкрита болотом, а натовп охочих побачити крокуси псує враження від краси гори.



Маршрут на Кукул / Фото Ігор Меліка

Маршрут на Кукул легкий і пологий, з якого відкриваються панорамні види на Чорногірський хребет, включаючи Говерлу та Петрос. Загальна тривалість походу: 6 – 8 годин.

Найбільш популярний маршрут на Кукул розпочинається біля села Вороненко. Дорогою до вершини є колиби, де влітку можна поспілкуватися з місцевими пастухами та спробувати свіжий сир.