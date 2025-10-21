Чтобы попасть в места, которые расположены в пограничной полосе, нужно разрешение руководителя органа охраны государственной границы, на участке которого человек планирует находиться. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал Игорь Заруднев, помощник начальника Черновицкого пограничного отряда, начальник пресс-службы.

Куда обращаться, чтобы получить разрешение для похода в горы?

"Любой гражданин, чтобы получить письменное разрешение для пребывания, въезда, проживания, производства работ в пределах пограничной полосы, обращается за разрешением к руководителю органа охраны государственной границы, на участке которого он планирует находиться. Если, например, Черновицкая область вас интересует, то вы обращаетесь к начальнику Черновицкого пограничного отряда", – сказал спикер.

Обратите внимание. Контакты руководителей есть на официальном сайте Государственного пограничного отряда.

Как подать заявление для похода в горы?

Как рассказал Игорь Заруднев, заявление может быть подано как лично по адресу, так и в электронном формате.

Представитель объяснил, что ответ на заявление в электронном формате будет в виде QR-кода подписи руководителя органа.

Важно. Кроме разрешения от пограничников, туристу нужно иметь документы, удостоверяющие личность, а также во время военного положения – военно-учетный документ для военнообязанных мужчин в возрасте 18 – 60 лет.

Получив письменное разрешение или разрешение в электронном формате, гражданин может посещать те места, которые планирует.

Где в Карпатах существуют ограничения для туристов?