Чтобы попасть в места, которые расположены в пограничной полосе, нужно разрешение руководителя органа охраны государственной границы, на участке которого человек планирует находиться. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал Игорь Заруднев, помощник начальника Черновицкого пограничного отряда, начальник пресс-службы.
Куда обращаться, чтобы получить разрешение для похода в горы?
"Любой гражданин, чтобы получить письменное разрешение для пребывания, въезда, проживания, производства работ в пределах пограничной полосы, обращается за разрешением к руководителю органа охраны государственной границы, на участке которого он планирует находиться. Если, например, Черновицкая область вас интересует, то вы обращаетесь к начальнику Черновицкого пограничного отряда", – сказал спикер.
Обратите внимание. Контакты руководителей есть на официальном сайте Государственного пограничного отряда.
Как подать заявление для похода в горы?
Как рассказал Игорь Заруднев, заявление может быть подано как лично по адресу, так и в электронном формате.
Представитель объяснил, что ответ на заявление в электронном формате будет в виде QR-кода подписи руководителя органа.
Важно. Кроме разрешения от пограничников, туристу нужно иметь документы, удостоверяющие личность, а также во время военного положения – военно-учетный документ для военнообязанных мужчин в возрасте 18 – 60 лет.
Получив письменное разрешение или разрешение в электронном формате, гражданин может посещать те места, которые планирует.
Где в Карпатах существуют ограничения для туристов?
В Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях существуют временные ограничения на посещение ряда туристических мест.
Например, в Ивано-Франковской области без разрешения запрещено без разрешения запрещено посещать горы Чавчин, Ушастый Камень, Поп Иван, Беребенскул, Пожижевская Мергул, Туркул, Малая Говерла, Берскул, Кострич, Яворник и другие туристические места.
В Черновицкой области запрещено ходить в такие туристические места, как радиолокационная станция Памир, водопад Чемернарский Нижний Гук (Долишний Шепот), центр восстановления зубров природного парка Вижницкий и другие.
Такие же ограничения существуют на Закарпатье, где запрещено посещение вершин Поп Иван Мармарошский, Стог, Межипотоки и других туристических мест.