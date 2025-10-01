Якщо ви цінуєте відкривати нове і плануєте найближчим часом маленьку подорож, то залишайтеся з нами. У цій статті ми підготували повний маршрут по Кам'янцю-Подільському: від знайомства з історією до сучасних місць відпочинку. Всі деталі – нижче від 24 Каналу з посиланням на Відвідай.

Що подивитись у Кам'янці-Подільському?

1. Старе місто

Не обов'язково ходити екскурсіями та слухати монотонний голос гіда, щоб пізнати місто. Іноді ми забуваємо, наскільки чарівною та захопливою може бути атмосфера звичайних житлових будинків, якщо просто пройти повз них. Адже часто саме некваплива прогулянка запам'ятовується найбільше та залишає найтепліші спогади про подорож. Мешканці Кам'янця-Подільського теж творять цю особливу атмосферу.

Прогуляйтеся вуличками Кам'янця / інстаграм travel_to_ukraine_

Тож, приїхавши до міста, візьміть каву чи чай і вирушайте у медитативну прогулянку разом із сім'єю та друзями. Іноді навіть здається, що гуляєш якоюсь затишною вуличкою в Італії, але насправді це – Україна. Варто пам'ятати, що Кам'янець-Подільський – одне з найстаріших міст нашої країни, яке вражає своєю архітектурою та природними ландшафтами. Тому обов'язково знайдіть час, аби самостійно відчути його автентичність.

2. Пам'ятник туристу

Гуляючи містом, обов'язково зробіть символічне фото на пам'ять – з пам'ятником Туристу, який з'явився у 2013 році на площі в Старому місті поруч із міською ратушею, пише Optil Travel Service. Скульптура повністю виконана з чорного металу, її висота трохи більше двох метрів, а вага сягає близько 80 кілограмів. Авторами є Роман Кліщ та Сергій Кляпетура.



Обов'язково зробіть фото з пам'ятником Туристу / фото journeys6senses

Образ туриста дуже колоритний: худорлява, але спортивна постать, злегка втомлений вигляд і погляд, спрямований угору – чи то до неба, чи до чергової пам'ятки, яких на життєвому шляху мандрівника безліч. На шиї – великий фотоаппарат, за плечима – компактний рюкзак. Усі деталі – від одягу й взуття до капелюха – виконані з дивовижною точністю та скрупульозністю.

Справжній турист завжди в дорозі і, як правило, найчастіше пішки, тому й виглядає виснаженим,

– пояснювали автори скульптури.

3. Смотрицький Каньйон

Земля Каньйону – унікальна пам'ятка природи площею понад 80 га та протяжністю близько 9 кілометрів. Понад 440 мільйонів років тому на цих територіях було силурійське море, яке мало розвинену флору. Ця епоха залишила багато свідчень про себе. У високих скелях, що сягають понад 30 метрів, збереглися залишки стародавніх істот – рослин та молюсків.

Каньйон вважають природним музеєм, де представлена велика кількість рідкісних рослин. На кам'яних схилах ростуть трави та квіти, яких більше ніде у світі не зустрінеш. Серед рідкісних видів – шовкопряд, реліктова рослина світового значення, що трапляється лише на Поділлі. У 1950-х роках тут також було знайдено рідкісний іллірійський гриф – ще один доказ унікальності цього місця. Даємо слово, що ці краєвиди здивують вас та вкрадуть окреме місце для яскравих спогадів.

4. Заклад "Тарас Бульба"

Отже, час смачно перекусити! Після довгих та насичених прогулянок ви точно зголодніли – і ми не залишимо вас без рекомендації гарної локації та смачної їжі. Заклад "Тарас Бульба" вражає неперевершеною атмосферою та не залишить вас байдужими. Меню пропонує різноманітні страви на будь-який смак, але особливу увагу варто приділити борщу. Здавалося б, звична українська страва, але тут її подача та смак – справжній витвір мистецтва.

Тож, побувавши в Кам'янці-Подільському, не проґавте можливість завітати до "Тарас Бульба" – вас там чекають із відкритими обіймами та смачними сюрпризами. Заклад знаходиться за адресою: вулиця Старобульварна, 6, Кам'янець-Подільський.

5. Музей мініатюр "Замки України"

Музей мініатюр "Замки України" – це обов'язкова локація для маршруту вашої подорожі. Ідеальне місце для цікавого та пізнавального відпочинку, де ви можете побачити найвідоміші туристичні місця і все це в одній локації. Цей унікальний вуличний музей під відкритим небом демонструє мініатюрні копії 16 найвідоміших українських замків, відтворених із неймовірною точністю до найменших деталей.

Фото мініатюр замків з Кам'янця / інстаграм castle_museum_

Кожна модель – результат кропіткої роботи та творчого задуму столичних архітекторів. Це місце, яке захоплює та надихає – варто відвідати. Що ви бачите на фото нижче – не справжні замки, а чарівні мініатюри, створені з неймовірною точністю.

Бонус: Бакота

Останнім і водночас найчарівнішим місцем нашої подорожі стане Бакота – давня столиця краю, осередок одного з найстаріших чоловічих монастирів України, місце великої трагедії та водночас простір спокою, який сьогодні дарує силу і душі, і тілу.

У 13 столітті Бакота перетворилася на велике місто, що входило до складу Галицько-Волинського князівства. Та її розквіт різко обірвався у 1255 році, коли на ціле століття містом заволоділи монголо-татари. Згодом територія перейшла під владу Литви, а у 1431 році навколишні землі оголосили нейтральною прикордонною зоною між Литвою та Польщею, що спричинило повстання місцевих мешканців. Вони вигнали феодалів і проголосили незалежність, але вже за кілька років польські війська жорстоко придушили виступ, зруйнували замок, тому Бакота втратила своє колишнє значення. З 1918 року село стало прикордонним – зовсім поряд була межа з Румунією.

Найскладнішою сторінкою історії стало 1973-й рік: тоді повідомили про рішення затопити Бакоту для будівництва Новодністровської ГЕС. Жителям відвели вісім років, щоб залишити рідні домівки та почати нове життя, а вже у 1981 році почалося підняття рівня Дністра, яке тривало шість років і поховало під водою десятки сіл. Зараз же це місце зберегло свої безмежно гарні краєвиди, пляжі та залишки скельного монастиря.

