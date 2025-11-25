Якщо вас зацікавила локація, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на "Фотографії старого Львова".

Яку історію приховує в'язниця "Бригідки" у Львові?

У самому серці Львова, на парній стороні колишньої Казимирівської вулиці (сьогодні Городоцька), розташована одна з найстаріших і водночас найбільш сумнозвісних львівських в'язниць Бригідки. Її історія починається ще з 17 століття, коли тут стояв монастир ордену Бригідок.



Будівля після відступу радянської владиб 1941 рік / фото photopolska.eu

Монастирі цього ордену завжди відрізнялися строгим режимом і міцною архітектурою, не дивно, що австрійська влада, яка панувала на території Галичини, вирішила перетворити львівський монастир на карний дім. Так виникла в'язниця, яка функціонує до сьогодні. Цікаво, що подібні "бригідки" були не лише у Львові, а й у Дрогобичі та Луцьку, адже монастирі цього ордену часто ставали в'язницями.



В'язниця "Бригідки" / фото Музей "Тюрьма на Лонцького"

На старовинних планах 18 століття можна побачити мурований костел Святої Бриґіди з прибудованим корпусом монастиря та монастирським садом із півночі. Під час австрійського правління монастир закрили, чоловічу частину перетворили на в'язницю, а костел залишився всередині подвір'я і став каплицею для в'язнів. У 1840-х роках комплекс перебудували, надавши йому вигляду суворої "касарняної" споруди.

Бригідки стали місцем покарання не лише кримінальних, а й політичних в'язнів. Серед них у 1889 році опинився Іван Франко, заарештований за підозрою у співпраці з "шпигунами" з Росії, він провів у тюрмі кілька місяців і написав під враженням цього поетичний цикл "Тюремні сонети".

У 20 столітті історія в'язниці була ще більш драматичною. Тут відбували покарання боївкарі ОУН, а у 1939 році Бригідки перетворили на в'язницю номер 4 НКВС. Під час німецько-радянської війни відбувалися масові розстріли ув'язнених.

Місце проведення розтрілів / фото Музей "Тюрьма на Лонцького"

У червні 1941 року радянські енкаведисти знищили сотні людей, а частину в'язнів евакуювали або випустили. Водночас боївкарям ОУН вдалося визволити близько 300 ув'язнених, хоча загалом влада залишалася кривавою та безжальною.

Протягом усієї своєї історії Бригідки були місцем страждання та боротьби. Тут відбивали покарання і кримінальні злочинці, і політичні в'язні, тут писалися поетичні твори, здійснювалися втечі та героїчні спроби визволення. Сьогодні будівля зберегла свою функцію як слідчий ізолятор.

Як виглядає в'язниця зараз / фото "Львів"

Що є цікавим, як пише "Україна Модерна", ні українська, ні польська історіографія не досліджували зв'язок між в'язницями у Дрогобичі та Львові, які були частиною юридичної системи Габсбурзької імперії та підпорядковувалися віденському Міністерству юстиції. Документація збереглася у Варшаві, і на її основі можна відтворити історію тюрем, включно з планами будівництва нових і корупційними випадками.

Адреса розташування: вулиця Городоцька, 20, Львів, Львівська область, 79000.



