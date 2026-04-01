Вона мала назву спочатку "Сніжинка", а згодом "Корона", і кілька років була культовим місцем Львова. 24 Канал розповідає про це докладніше.

Тут у Львові стояли перші черги по джелато: що це за кафе "Корона" на проспекті Свободи?

Як усе починалося? Ігор Захарій, технолог із морозива, у 1992 році запустив на проспекті Свободи щось зовсім незвичне для тогочасної України – джелатерію. Це заклад, де морозиво виробляли просто на місці за італійською технологією.

На той час в Україні мало хто здогадувався, що таке джелато. Тож, як пише shotam.info, саме Львів став першим містом, де з'явився заклад такого штибу. Спершу він мав назву "Сніжинка", потім став "Короною", а черги туди розтягувались на весь тротуар.

Люди приходили не просто по морозиво, а по смак, якого більше не було ніде. Кілька поколінь львів'ян досі пам'ятають ту адресу і той смак. І навіть вітрину із примітним написом Carpigiani Gelato.

На жаль, довго кафе не пропрацювало – через "бізнесові нюанси", як розповідав у ЗМІ син засновника Назар Захарій, "Корону" закрили. Але ширяться чутки, як пише lvivbliz, що рецепт того самого джелато зберігся, і скоро львів'яни знову зможуть насолодитися його смаком.



На проспекті Свободи колись стояла перша у Львові джелатерія, і мало хто знає цю історію / Фото lvivbliz

Що там сьогодні? Від "Корони" не залишилося нічого, крім пам'яті. Проспект Свободи, звісно, і далі стоїть на своєму місці – просто тепер мало хто знає, яку смачну історію він ховає.

Цікаво знати: морозиво та джелато – схожі продукти, та все ж між ними є помітна різниця. Як вказує news.hochu.ua, джелато збивають повільніше та з меншою кількістю повітря, тож воно стає щільнішим та інтенсивнішим на смак. До того ж джелато традиційно виготовляють у крафтовий спосіб, а морозиво – у промисловий.

