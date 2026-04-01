Вона мала назву спочатку "Сніжинка", а згодом "Корона", і кілька років була культовим місцем Львова. 24 Канал розповідає про це докладніше.
Тут у Львові стояли перші черги по джелато: що це за кафе "Корона" на проспекті Свободи?
Як усе починалося? Ігор Захарій, технолог із морозива, у 1992 році запустив на проспекті Свободи щось зовсім незвичне для тогочасної України – джелатерію. Це заклад, де морозиво виробляли просто на місці за італійською технологією.
На той час в Україні мало хто здогадувався, що таке джелато. Тож, як пише shotam.info, саме Львів став першим містом, де з'явився заклад такого штибу. Спершу він мав назву "Сніжинка", потім став "Короною", а черги туди розтягувались на весь тротуар.
Люди приходили не просто по морозиво, а по смак, якого більше не було ніде. Кілька поколінь львів'ян досі пам'ятають ту адресу і той смак. І навіть вітрину із примітним написом Carpigiani Gelato.
На жаль, довго кафе не пропрацювало – через "бізнесові нюанси", як розповідав у ЗМІ син засновника Назар Захарій, "Корону" закрили. Але ширяться чутки, як пише lvivbliz, що рецепт того самого джелато зберігся, і скоро львів'яни знову зможуть насолодитися його смаком.
На проспекті Свободи колись стояла перша у Львові джелатерія, і мало хто знає цю історію / Фото lvivbliz
Що там сьогодні? Від "Корони" не залишилося нічого, крім пам'яті. Проспект Свободи, звісно, і далі стоїть на своєму місці – просто тепер мало хто знає, яку смачну історію він ховає.
Цікаво знати: морозиво та джелато – схожі продукти, та все ж між ними є помітна різниця. Як вказує news.hochu.ua, джелато збивають повільніше та з меншою кількістю повітря, тож воно стає щільнішим та інтенсивнішим на смак. До того ж джелато традиційно виготовляють у крафтовий спосіб, а морозиво – у промисловий.
Які ще туристичні ретро-магніти Львова варто відвідати?
Легендарна "Пиріжкова" на вулиці Лесі Українки – один із небагатьох закладів Львова, що майже не змінився з радянських часів. Тут досі смажать пиріжки з картоплею, капустою і м'ясом у чавунних сковорідках, а коштує продукція лічені гривні. Про це місце знають і місцеві, і туристи, а інтер'єр майже не змінився від часів СРСР.
Кафе "Кальмар" – одна з найбільш "своїх" точок у Львові, де можна поїсти по-домашньому дешево і смачно. Тут подають домашній борщ, котлети й компот – без туристичної надбавки та пафосу, просто автентична їжа за цінами, яких у центрі Львова майже не знайти.