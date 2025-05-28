Українські Карпати загалом безпечні для туристів, а ризик зустріти хижого звіра – дуже низький. Однак у житті може статися різне, а тому варто бути готовим до всіх ситуацій. 24 Канал розповідає, як діяти, якщо побачив ведмедя.

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Що робити, якщо побачив в горах ведмедя

Загалом треба розуміти, що в українських горах є лише до 200 бурих ведмедів. Історій про напади хижака на туристів трапляються вкрай рідко й останніми роками таких ситуацій не було. Та попри це, під час зустрічі з твариною потрібно бути обережним.

Зоолог Тарас Башта розповів виданню "Твоє місто", що якщо ви випадково вийшли на ведмедя, то відступати потрібно обличчям до нього, але при цьому не дивитися хижаку в очі. Розвертатися можна лише коли пройдете 150 – 200 метрів.

Якщо ведмідь за вами йде, киньте йому шапку, куртку, він біля неї зупиниться, обнюхає. Ви за той час відійдете і коли не буде прямої видимості, можете розвертатися і давати ходу з того місця,

– додав зоолог.

Важливо зберігати спокій і не панікувати, щоб не спровокувати ведмедя. Також не починайте бігти одразу, адже хижак бігає швидше.

Корисні поради:

говоріть низьким та гучним голосом;

намагайтеся надати собі більшого розміру – підійміть куртку або рюкзак;

якщо з вами є інші люди, то станьте поруч, аби здатися більшими;

у жодному разі не годуйте ведмедя.

Щоб уникнути зустрічі з хижаком, робіть шум під час походу – так ви його відлякаєте. Також не можна залишати їжу і сміття на відкритому місці.

У разі нападу, хоч таке і дуже рідко трапляється, варто лягти на землю і вдати мертвого – закрити шию руками, а ноги розставити широко, аби ведмідь не міг вас перевернути. Так тварина швидко втратить інтерес.