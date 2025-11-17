Мовиться про печеру Мамонтова-Когутя. І 24 Канал із посиланням на "Фотографії Старого Львова" розповість про неї докладніше.

Де біля Львова знайшли бивні мамонтів і чому варто побачити це місце?

Печера Мамонтова-Когутя розташована приблизно за 50 кілометрів від Львова, поблизу міста Розділ. А відома вона завдяки знахідкам бивнів мамонтів, що свідчать про давню присутність величезних ссавців у цьому регіоні.

Печера утворилася внаслідок геологічних процесів багато тисячоліть тому. Вхід є природним, але підйом доволі крутий, тому відвідувачам важливо дотримуватися заходів безпеки.

Як зазначає eXplorer.lviv.ua, печера має 4 великі й кілька малих залів та кількасот метрів ходів між ними. І ще з цікавого – там зимують багато кажанів. Загалом, місце немов переносить відвідувачів у прадавні часи, коли люди ходили у шкірах та полювали на мамонтів.

Влітку та восени тут активно проводять екскурсії, залучаючи туристів, які цікавляться не лише природою, а й давньою історією краю. Окрім палеонтологічної цінності, Мамонтова-Когутя вражає мальовничим ландшафтом і лісовою красою навколо.

Поблизу печери розташовані також інші природні й культурні об’єкти, як-от знаменитий грот Прийма та криївка УПА. Усе це дозволяє поєднати екскурсію з прогулянками мальовничими місцями Львівської області.

