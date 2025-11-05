Ми зібрали добірку чарівних локацій, що стануть чудовою нагодою для львів'ян і гостей міста вирватися з буденної метушні та провести незабутні вихідні за межами Львова. Тому читайте нижче всі подробиці від 24 Каналу з посиланням на "ШоТам".

Дивіться також Лижі без переплат: 5 бюджетних курортів Львівщини для зимового відпочинку

Які локації обрати для прогулянки на Львівщині?

1. Село Розгірче (90 кілометрів від Львова)

На березі річки Стрий розташоване старовинне село Розгірче – місце з неймовірною атмосферою та глибокою історією. Тут варто побачити заповідне урочище з печерним монастирем 15 століття, видовбаним просто у скелі. Колись ченці дотримувались тут обітниці мовчання та займались бджільництвом.

Як виглядає монастир: дивитись відео

Як дістатись: електричкою Львів – Мукачево, вийшовши на станції Стинава Нижня (зупинка малопомітна, тому краще уважно стежити за маршрутом).

2. Урочище Прийма (40 кілометрів від Львова)

Поблизу Миколаєва розташоване унікальне місце – печера неандертальців віком понад 45 тисяч років. Це пам'ятка археології європейського значення, що вражає своєю історією та атмосферою давнини.

Як дістатись: від траси Львів – Стрий звернути на Новий Розділ, далі рухатись за дорожіми знаками близько кілометра до лісу – саме там розташоване урочище.

3. Гора Парашка (110 кілометрів від Львова)

Найвища гора поблизу Львова – Парашка (1268 метрів), звідки у ясну погоду видно навіть місто. З вершини відкриваються захопливі панорами Карпат, особливо гарні на світанку. Майже всі оцінки на Гугл картах про місце мають 5 зірок, а мандрівниця Ксенія Заремба пише такий відгук:

Гарна гора, йшли по вказівнику, стежка добре протоптана, на маршруті дуже багато малини і ожини, поверталися вже по дорозі, джерел на маршруті багато,

– коментує дівчина.

Чарівні краєвиди з гори: дивитись відео

Як дістатись: спершу доїхати потягом або маршруткою до Сколе, далі рухатись пішки через ліс у напрямку хребта, орієнтуючись на джерело з водою – шлях до вершини близько 4 кілометри.

Дивіться також 10 під'їздів Львова, які закохають з першого погляду

4. Водоспад Сопіт (120 кілометрів від Львова)

Мальовничий водоспад висотою 7 – 8 метрів розташований у Сколівських Бескидах, поблизу села Сопіт. Він утворює чарівну вирву біля підніжжя скелі, а шлях до нього пролягає крізь лісову ущелину.

Як дістатись: доїхати автобусом або авто до села Сопіт, переїхати міст і йти вздовж річки, а далі біля альтанки в лісі є спуск до водоспаду.

5. Водоспад Кам'янка та Мертве озеро (110 кілометрів від Львова)

У серці Національного природного парку "Сколівські Бескиди" розташований мальовничий однокаскадний водоспад Кам'янка висотою понад сім метрів. Поруч облаштована галявина для пікніків із неймовірними краєвидами на гори та скелі, а неподалік можна зупинитись у готелі чи садибі.

Водоспад Кам'янка та Мертве озеро / фото Vucarman.blogspot.com

Як дістатись: зі Львова маршруткою до села Дубина. Навпроти зупинки, біля хреста й каплички, є покажчик до водоспаду.

Що відвідати на Львівщині?