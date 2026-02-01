Експерти туристичного сервісу European Best Destination проаналізували понад 120 відомих виноробних регіонів континенту. До фінального списку потрапили лише ті локації, де виноробство є не просто бізнесом, а частиною культури та стилю життя.

Де розташована винна столиця Європи?

Абсолютним лідером став Марібор у Словенії, який набрав 9,8 бала з 10 можливих. Кожне місто оцінювали за 26 критеріями, серед яких були історія виноробних традицій, міжнародні нагороди, щільність виноградників, гастрономія, винні маршрути, фестивалі, винотерапія та співвідношення ціни та якості для туристів.

Марібору вдалося випередити навіть таких гігантів як Бордо чи Порту. Місто розташоване на березі річки Драва, у серці найбільшого виноробного регіону Словенії. Тут поєднуються давні традиції з живою та сучасною енергією. Старі виноградники сусідять з модними барами, а сезон збору врожаю відчувається на кожному кроці.



Місто Марібор в Словенії / Фото Pexels

Гордістю Марібора є найстаріша у світі благородна виноградна лоза, якій понад 450 років. Вона досі родить та є рекордсменкою Книги Гіннеса. Поруч з нею розташований Vinag – один з найбільших погребів Європи, що простягається під старим містом.

Завдяки прохолодному клімату Марібор славиться білими винами. Тут вироблять вишукані Шипон (Фурмінт), Лашкі Різлінг, Совіньйон Блан, Шардоне, Трамінер та елегентні ігристі вина.

У Маріборі шанують традиції, святкують День Мартина, обирають винних королев, а восени встановлюють клопотці – дерев’яні вітряки-тріскачки, що охороняють врожай. Дістатися до Марібора найзручніше через Любляну або австрійський Грац. Звідти на автомобілі можна заїхати до двох годин.

