Уявіть собі пляжі з червоним піском, фантастичні соляні печери та золоту долину, що переливається на сонці – все це можна побачити на одному маленькому острові. Це місце здається потойбічним і точно залишає спогади на все життя. Читайте найцікавіші деталі у нашій статті, з посиланням на Britannica.

Як виглядає один з найкрасивіших островів світу?

Йдеться про острів Ормуз – це сльозоподібний острів площею 42 кілометри квадратних всього за 8 кілометрів від узбережжя Ірану в стратегічно важливій Ормузькій протоці.

Незважаючи на напружену політичну ситуацію в регіоні, цей маловідомий куточок захоплює своїми сюрреалістичними пейзажами: шари вулканічних порід, мінералів і солі переливаються всіма кольорами, створюючи ефект справжньої райдужної планети.

Історія острова надзвичайно багата. Після арабського завоювання Хормуз став головним торговим центром Кермана: тут продавали індиго, зерно та спеції. До 1200 року острів контролював торгівлю з Індією та Китаєм. Навіть відомий мандрівник Марко Поло двічі відвідував Ормуз.

Близько 1300 року арабський правитель переселився на острів через напади піратів і заснував Новий Ормуз, який швидко став ключовим торговим центром Перської затоки. У 1514 році португальці захопили острів і побудували знаменитий форт, який досі можна побачити.

Після понад століття португальської окупації, Ормуз разом із сусіднім Кешмом і материковим портом Бандар-Аббас передавали в управління Маскату та Оману між 1798 і 1868 роками.

Чорний пісок на пляжі / фото TripAdvisor

Мандрівники, які побували тут, не приховують захоплення. Блогер benbookstheworld, відвідавши більше ніж 50 країн, назвав Ормуз "найрізноманітнішим і найкрасивішим островом, на якому я коли-небудь був", а його відео показує, що острів "відчувається як інша планета".

Найзручніший спосіб обійти Ормуз – це за 40 хвилин на скутері або тук‑туку, відкриваючи для себе кожен барвистий куточок цього неймовірного острова.

