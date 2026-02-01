За цією класифікацією у світі налічується 31 гіганти, а 5 найбільших мегаполісів утворюють населення майже 150 мільйонів осіб, пише Express. Більшість мегаполісів знаходяться в Азії.

Які є найбільші мегаполіси у світі?

Сан-Паулу, Бразилія

У найбільш урбанізованій зоні поза межами Азії проживає 22,6 мільйона людей. Місто визнане глобальним центром "альфа-рівня" та входять до мережі креативних міст ЮНЕСКО. А ще Сан-Паулу носить титул світової столиці гастрономії.

Дакка, Бангладеш

Столиця Бангладеш налічує 23,2 мільйона мешканців та є справжнім культурним центром країни. ЮНЕСКО визнала щорічний парад на честь бенгальського Нового року нематеріальною спадщиною людства. Тут зберігаються традиції виготовлення розкішних тканин джамдані та унікальні розписи рикш, які стали частиною місцевої культури.



У столиці Бангладешу живе понад 23 мільйони мешканців / Фото Pexels

Шанхай, Китай

Станом на 2025 рік Шанхай став найбільш густонаселеним містом Китаю. У ньому проживають майже 30 мільйонів людей. Місто вважається світовим фінансовим та інноваційним центром та стабільно входить до десятки провідних економічних хабів світу.

Делі, Індія

Агломерація Делі разом з іншими містами-супутниками, такими як Газіабад, Нойда та Гургаон налічує майже 33 мільйони мешканців. Цей найбільший урбанізований регіон Індії, який постійно розширюється, охоплюючи нові території та населення.

Великий Токіо, Японія

Агломерація Токіо є найбільшою у світі з 41 мільйоном людей. Це майже стільки ж, скільки мешкало в Україні до початку війни. Попри шалену густоту населення, Токіо залишається комфортним для життя.

Які є найкрасивіші місця у світі?

