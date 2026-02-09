Всего в двух с половиной часах езды от популярного курорта Бенидорм скрывается малоизвестная испанская деревня Альпуэнте, которую все чаще называют настоящей альтернативой переполненным туристическим городам, пишет Express.

Почему испанское село Альпуэнте стоит внимания туристов?

Альпуэнте расположено в провинции Валенсия, у подножия гор Серрания-дель-Турия. Здесь проживает около 700 жителей, а вместо толп туристов тишина, горные пейзажи и аутентичная атмосфера старой Испании.

Его главная гордость – это хорошо сохранившийся средневековый старый центр. Здесь до сих пор можно увидеть фрагменты оборонительных стен, башен и замок, возвышающийся над городом, который берет свое начало еще с андалузского периода, рассказывает Valencia Secreta.

Отдых в Альпуэнте / фото Valencia Secreta

Село также привлекает путешественников средневековой историей: здесь сохранились руины крепости 10 века времен арабского правления, готическая церковь 14 века и палеонтологический музей со следами динозавров. Район также популярен среди любителей пеших прогулок и горного велосипеда.

Среди обязательных мест для посещения – средневековый средневековый акведук Лос-Аркос, а также этнологический и палеонтологический музеи, которые знакомят с уникальными находками следов динозавров и ископаемых останков в этой части провинции, в частности в окрестностях Корколлы.

Несмотря на отсутствие крупных отелей, туристы могут остановиться в сельских домах поблизости или приехать сюда на день с побережья. В местных ресторанах подают традиционную испанскую кухню без туристических наценок.

Дополнительный бонус – это доступность жилья. В селе даже продаются дома от 20 тысяч евро, что делает Альпуэнте одним из самых дешевых мест в Испании для переезда.

