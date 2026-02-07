Travel and Leisure поделилось результатами исследования компании по разработке климатических решений Reinders Corporation, которая создала рейтинг городов устойчивого развития.

Почему Ванкувер – самый экологичный город?

Ванкувер возглавил рейтинг из-за наибольшего количества зеленых насаждений, хорошего качества воздуха и использования возобновляемой энергии. В городе на одного человека приходится 111 квадратных метров зеленых насаждений, поэтому здесь среди каменных джунглей можно увидеть много парков и зелени. По состоянию на 2022 год 98% электроэнергии, которую использует Ванкувер, происходит из возобновляемых источников.

Это исследование показывает, где жители и путешественники могут получить выгоду от чистого воздуха, большого количества зеленых насаждений и эффективных транспортных систем, демонстрируя, что экологически чистая жизнь и яркая современная городская жизнь могут процветать вместе,

– объяснили авторы исследования.

Кстати, на втором месте в рейтинге было Осло, а на третьем – Стокгольм. Всего в десятку самых экологичных городов попали аж 3 города Канады.

Ванкувер на закате / Фото Depositphotos

Куда пойти и что посмотреть в Ванкувере?

Как пишет Lonely Planet, Ванкувер расположен на воде и окружен деревьями и горами. Именно поэтому здесь можно плавать, кататься на велосипеде и лыжах в один и тот же день. В Ванкувере каждый найдет себе досуг по душе.

Эксперты советуют отправиться в пешеходную экскурсию "Говорящие деревья" по парку Стэнли. Во время нее можно послушать об истории Канады, а также узнать о растениях, которые здесь собирали местные племена. Парк Стэнли – это настоящая жемчужина Ванкувера, которая простирается на целых 400 гектаров. Чтобы увидеть все самые красивые места этого огромного парка, стоит взять в аренду велосипед.

Где расположен Ванкувер: карта

Ванкувер обязательно надо увидеть с воды, а потому эксперты советуют забронировать паром, каякинг, скоростной катер или другое водное развлечение, чтобы проплыть по Тихому океану вокруг города. Кстати, из города можно отправиться в тур для наблюдения за китами.

Один из лучших районов Ванкувера – остров Гранвил, который привлекает туристов искусством и утонченной кухней. Подвесной мост Капилано является самым длинным и самым высоким подвесным мостом в мире, ведь висит на высоте 70 метров. Лучшее время, чтобы по нему прогуляться, – с ноября по январь, когда город сияет тысячами огней во время фестиваля "Огни каньона".

С начала декабря по середину марта на вершинах возле Ванкувера длится лыжный сезон, а потому сноубордисты и лыжники массово поднимаются в горы.

Вид на Ванкувер с воздуха / Фото Depositphotos

К слову, Ванкувер также попал в рейтинг 10 лучших городов мира. Мало какой город может похвастаться таким количеством парков и скверов, а также близостью к природе. Интересно, что в рейтинге есть совсем неожиданные города. Например, столица Камбоджи Пномпень, о которой большинство туристов даже не слышали.