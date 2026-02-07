Travel and Leisure поділилося результатами дослідження компанії з розробки кліматичних рішень Reinders Corporation, яка створила рейтинг міст сталого розвитку.

Чому Ванкувер – найекологічніше місто?

Ванкувер очолив рейтинг через найбільшу кількість зелених насаджень, хорошу якість повітря та використання відновлювальної енергії. У місті на одну людину припадає 111 метрів квадратних зелених насаджень, тому тут поміж кам'яних джунглів можна побачити багато парків і зелені. Станом на 2022 рік 98% електроенергії, яку використовує Ванкувер, походить з відновлювальних джерел.

Це дослідження показує, де мешканці і мандрівники можуть отримати вигоду від чистішого повітря, великої кількості зелених насаджень та ефективних транспортних систем, демонструючи, що екологічно чисте життя та яскраве сучасне міське життя можуть процвітати разом,

– пояснили автори дослідження.

До речі, на другому місті у рейтингу було Осло, а на третьому – Стокгольм. Загалом у десятку найекологічніших міст потрапили аж 3 міста Канади.

Ванкувер на заході сонця / Фото Depositphotos

Куди піти і що подивитися у Ванкувері?

Як пише Lonely Planet, Ванкувер розташований на воді і оточений деревами та горами. Саме тому тут можна плавати, кататися на велосипеді та лижах в один і той самий день. У Ванкувері кожен знайде собі дозвілля до душі.

Експерти радять відправитися у пішохідну екскурсію "Дерева, що говорять" парком Стенлі. Під час неї можна послухати про історію Канади, а також дізнатися про рослини, які тут збирали місцеві племена. Парк Стенлі – це справжня перлина Ванкувера, яка простягається на цілих 400 гектарів. Щоб побачити всі найгарніші місця цього величезного парку, варто взяти в оренду велосипед.

Де розташований Ванкувер: карта

Ванкувер обов'язково треба побачити з води, а тому експерти радять забронювати пором, каякінг, швидкісний катер або іншу водну розвагу, щоб проплистись Тихим океаном довкола міста. До речі, з міста можна відправитися у тур для спостереження за китами.

Один з найкращих районів Ванкувера – острів Гранвіл, який приваблює туристів мистецтвом і витонченою кухнею. Підвісний міст Капілано є найдовшим і найвищим підвісним мостом у світі, адже висить на висоті 70 метрів. Найкращий час, щоб по ньому прогулятися, – з листопада по січень, коли місто сяє тисячами вогнів під час фестивалю "Вогні каньйону".

З початку грудня по середину березня на вершинах біля Ванкувера триває лижний сезон, а тому сноубордисти і лижники масово підіймаються в гори.

Вид на Ванкувер з повітря / Фото Depositphotos

До слова, Ванкувер також потрапив у рейтинг 10 найкращих міст світу. Мало яке місто може похвалитися такою кількістю парків і скверів, а також близькістю до природи. Цікаво, що у рейтингу є зовсім несподівані міста. Наприклад, столиця Камбоджі Пномпень, про яку більшість туристів навіть не чули.