Особенностью этого уголка Карибского бассейна является то, что добраться до него можно только на лодке, пишет Express. Путешественники называют это место безупречным для отдыха.

Чем особенный остров Исла-Пасион?

Остров привлекает чистыми песчаными берегами, кристально прозрачной водой и пальмами, которые создают картинку как из туристического буклета. В водах можно увидеть скатов, а сама акватория подходит для снорклинга, прогулок на лодке или каяке.

Он известен заповедными коралловыми рифами и местами гнездования морских черепах. Это популярное направление для однодневных поездок с Плайя-дель-Кармен, а от Косумеля сюда плыть всего около 10 минут.

Самый лучший период для путешествий – с ноября по апрель, когда погода теплая и комфортная. Из-за удаленности посетителям необходимо бронировать дневной тур, но впечатления того стоят.

Один из туристов отметил, что поездка прекрасно подходит для семейного отдыха. Здесь все хорошо организовано, на острове много еды и напитков, а также чистая инфраструктура.

Какие пляжи входят в десятку лучших в 2026 году?

Исла Пасион – Косумель, Мексика;

Элафониси – Крит, Греция;

Лагуна Балос – Кисамос, Греция;

Игл-Бич – Аруба;

Praia da Falésia – Алгарве, Португалия;

Банановый пляж – Ко-Хе, Таиланд;

La Jolla Cove – Калифорния, США;

Ла Пелоза – Сардиния, Италия;

Менли-Бич – Сидней, Австралия;

Пляж Боулдерс – Саймонс-Таун, Южная Африка.

Какая страна является идеальной для морского отпуска?

Португалия предлагает разнообразный отдых: пляжи Алгарве, скалистые берега Мадейры и велосипедные маршруты по долине Дору, пишет Daily Mail. Туристы могут наслаждаться как активным, так и спокойным отдыхом, включая дегустацию вина и прогулки по историческим городам.

