Наразі Усик перебуває у Лондоні, куди прибув після підготовки до бою з місцевим улюбленцем Даніелем Дюбуа. Де ж відпочиває непереможний український боксер – розповідає 24 Канал.

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Куди Усик їздить на відпочинок?

38-річний чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO обирає різні країни для відпочинку.

У жовтні 2019 року Олександр дебютував у новій ваговій категорії для себе – надважкій вазі. Тоді у США Усик переміг американця Чазза Візерспуна.

Після успішного поєдинку український спортсмен залишився у США. Олександра разом з дружиною Катериною помітила на яхті.



Усик із дружиною в США / Фото instagram.com/belowthebeltboxing

Часто Усик готується до своїх поєдинків за кордоном. Так, одного разу боксер привітав українців з Новим роком з Туреччини.

Усик перебував у турецькій Антальї, де готувався до першого бою з британцем Дюбуа.

Боксер стояв на пляжі у футболці з патріотичним надписом "ЗСУ".

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Особливе значення для Олександра, схоже, має Іспанія, де спортсмен досить часто буває. Так, у січні 2024 року український чемпіон поділився світлиною з Іспанії.

Навесні 2025 року Усик знову був в Іспанії та поділився зворушливими сімейними фото на відпочинку із сином.



Усик на відпочинку із сином в Іспанії / Фото з інстаграму боксера

Також у 2024 році Олександр публікував фотографію з Монако.

Під час підготовки до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі українець у Монако спробував екзотичний для себе вид спорту – катання на водному велосипеді.

Врешті-решт, Усик часто буває в Україні та публікує світлини з різних міст. Так непереможний чемпіон світу бував у Чернігові.

Наступний поєдинок Усика проти Дюбуа відбудеться вже у суботу, 19 липня. На кону двобою стоятимуть всі найпрестижніші титули в боксі.