Многие люди во время взлета и посадки сталкиваются с резкой болью или сильным закладыванием в ушах. Это происходит из-за перепадов атмосферного давления, когда организм не успевает быстро его выровнять. Ниже собраны самые распространенные советы, которые помогают уменьшить дискомфорт во время полета, которые рассказали украинцы на платформе тредс.

Что делать, если болят уши в самолете?

Маневр Вальсальвы (самый эффективный способ)

Глубоко вдохните, зажмите нос, закройте рот и осторожно выдохните через нос. Это помогает выровнять давление в среднем ухе.

Жвачка, конфеты или леденцы

Во время взлета и посадки постоянно что-то жуйте или сосите. Это стимулирует глотание и естественное выравнивание давления.

Зевота и имитация глотания

Широко зевайте или делайте движения, будто глотаете. Это простой способ уменьшить заложенность.

Наушники или беруши

Наушники с шумоподавлением или специальные беруши могут уменьшить дискомфорт и ощущение давления.

Питье воды маленькими глотками

Регулярное глотание помогает активировать работу слуховой трубы.

Пейте воду маленькими глотками / фото Canva

Также стоит избегать сна во время взлета и посадки, ведь в этот момент в самолете быстро меняется давление, объясняют на платформе Quora. Наши уши должны сами выравнивать это давление через специальный канал, но для этого нужно часто глотать, зевать или двигать челюстью.

Когда человек спит, он этого не делает, поэтому давление не успевает выровняться и может появиться сильное закладывание или даже боль в ушах. Именно поэтому лучше не спать во время этих этапов полета, чтобы помочь организму легче перенести перепады давления.

Какие еще советы будут вам полезны?