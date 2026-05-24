Forbes назвал семь роскошных мест, где можно отдохнуть и перезагрузиться. А самое ценное то, что они удовлетворят запросы самых требовательных путешественников – детей.

JOALI BEING на Мальдивах

На Мальдивах курорт JOALI BEING предлагает формат отдыха, где сочетаются релакс и семейные активности. Здесь стремятся создать совместный отдых для детей, подростков и взрослых. Для семей здесь работает пространство B'Kidult, где есть программы для гостей всех возрастов. Детям предлагают йогу, творческие мастер-классы и программы, связанные с природой. Такие занятия помогают детям становиться более самостоятельными и больше интересоваться природой.

JOALI BEING идеально подойдет для отдыха с детьми

The Sea Pines Resort на Хилтон-Хед

The Sea Pines Resort на острове Хилтон-Хед предлагает семьям пляжи, лесные тропы и активности на территории комплекса. Здесь есть водные виды спорта, велосипедные дорожки и поля для гольфа. Среди них – Harbour Town Golf Links, где ежегодно проходит турнир RBC Heritage PGA Tour. Продуманная планировка позволяет легко перемещаться между пляжем, пристанью и природными заповедниками без необходимости детально планировать каждый день.

Этим летом в Harbour Town также запланировали мероприятия к 250-летию США: парад, живую музыку и фейерверк над водой. После активного дня гости могут остановиться в Inn & Club at Harbour Town, где есть комфортные номера и удобства для семей. В отеле доступны детские кроватки, стульчики для кормления и манежи.

Lotte New York Palace в Нью-Йорке

Для тех, кто предпочитает город, Lotte New York Palace и The Towers at Lotte New York Palace предлагают семейные форматы отдыха в атмосфере классического Нью-Йорка.

Почувствуйте себя принцессами в Lotte New York Palace

Другой пакет, "Call of the Wild", связывает отдых с городом, предлагая билеты в зоопарки и аквариумы Нью-Йорка вместе с тематическими сувенирами на тему дикой природы. Благодаря расположению отеля в Мидтауне, всего в нескольких шагах от Рокфеллер-центра, культовых магазинов и Central Park, гости могут легко планировать свой день вокруг главных достопримечательностей города, избегая переполненного общественного транспорта.

Four Seasons Hotel в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе семейные развлечения есть не только на Стрипе. В четырехзвездочном отеле Four Seasons Hotel Las Vegas отдых становится максимально беззаботным. Маленьких гостей встречают подарками и подготовленными для них удобствами в номерах. Родители могут заказать дополнительное обустройство номера, чтобы сделать его более безопасным для детей.

Отдых в Four Seasons Hotel максимально беззаботный

В спа-центре отеля предлагают детские процедуры, в частности маникюр и педикюр Buttercup. Для уютных вечеров доступен круглосуточный заказ блюд из детского меню в номер и организация кинопросмотра с попкорном и сладостями. Гости могут расслабиться у спокойного бассейна отеля или посетить близлежащий Mandalay Bay Beach с его ленивой рекой и бассейном с волнами. Рядом расположен аквариум Shark Reef в Mandalay Bay,, где обитают акулы. Также семьи могут посетить Omega Mart в AREA15 – интерактивное арт-пространство в виде сюрреалистического супермаркета, а также посетить шоу, кинотеатры и аркадные игры в этом же развлекательном районе.

Beach Club at The Boca Raton в Южной Флориде

В Южной Флориде Beach Club at The Boca Raton предлагает активный семейный отдых. В центре внимания – акваклуб Harborside Pool Club с водными горками, ленивой рекой длиной 137 метров и несколькими бассейнами – фактически частный аквапарк. Развлечения продолжаются и в помещении: подростковый клуб "The Break" (для детей от 11 до 15 лет) предлагает игры в виртуальной реальности, интерактивные развлечения и студии для творчества. Младшие гости имеют собственное пространство в детском клубе "Banyan Bunch" и специальные зоны для игр с водой в Harborside Pool Club. А симулятор серфинга FlowRider добавляет еще больше драйва для всей семьи.

Beach Club at The Boca Raton для активного семейного отдыха

The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes в Орландо

The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes предлагает семейные программы на большой территории комплекса. Маршруты могут включать экологические приключения под руководством гида на территории площадью 500 акров, где семьи исследуют местную дикую природу с натуралистом или катаются на каяках в естественных водоемах неподалеку от Эверглейдс.

Роскошный отдых в The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes

Обратите внимание! В Орландо природные маршруты пролегают у истоков знаменитого тропического болотистого региона Эверглейдс, что позволяет совместить роскошный отдых с познавательными экскурсиями.

Отель также организует частный визит в Космический центр Кеннеди с трансфером на вертолете. Это дает возможность открыть для себя регион за пределами обычных тематических парков. Однако, если семья хочет классических аттракционов, парк Universal's Epic Universe расположен всего в четырех милях от отеля.

The Langham в Лондоне

Для путешествий с детьми The Langham в Лондоне предлагает семейные форматы отдыха. Среди предложений – детское чаепитие в Palm Court, тематические сувениры, халаты, тапочки и наборы для творчества.

В The Langham устроят крутое детское чаепитие

Расположение отеля в районе Мэрилебон является дополнительным преимуществом: Regent's Park и легендарный магазин игрушек Hamleys на Regent Street расположены в пешей доступности, благодаря чему можно отдохнуть и возле зеленых зон, и развлечься. А до Лондонского зоопарка можно быстро добраться на такси.

Семейный luxury-отдых сегодня все чаще сочетает комфорт для взрослых и развлечения для детей. Выбирайте свое идеальное направление и отправляйтесь навстречу незабываемым летним приключениям всей семьей!