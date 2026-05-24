Forbes назвав сім розкішних місць, де можна відпочити та перезавантажитись. А найцінніше те, що вони задовольнять запити найвибагливіших мандрівників – дітей.

JOALI BEING на Мальдівах

На Мальдівах курорт JOALI BEING пропонує формат відпочинку, де поєднуються релакс і сімейні активності. Тут прагнуть створити спільний відпочинок для дітей, підлітків і дорослих. Для сімей тут працює простір B'Kidult, де є програми для гостей різного віку. Дітям пропонують йогу, творчі майстер-класи та програми, пов'язані з природою. Такі заняття допомагають дітям ставати самостійнішими й більше цікавитися природою.

The Sea Pines Resort на Гілтон-Гед

The Sea Pines Resort на острові Гілтон-Гед пропонує родинам пляжі, лісові стежки та активності на території комплексу. Тут є водні види спорту, велосипедні доріжки та поля для гольфу. Серед них – Harbour Town Golf Links, де щороку проходить турнір RBC Heritage PGA Tour. Продумане планування дозволяє легко переміщатися між пляжем, пристанню та природними заповідниками без потреби детально планувати кожен день.

Цього літа в Harbour Town також запланували заходи до 250-річчя США: парад, живу музику та феєрверк над водою. Після активного дня гості можуть зупинитися в Inn & Club at Harbour Town, де є комфортні номери та зручності для сімей. У готелі доступні дитячі ліжечка, стільчики для годування та манежі.

Lotte New York Palace у Нью-Йорку

Для тих, хто віддає перевагу місту, Lotte New York Palace та The Towers at Lotte New York Palace пропонують сімейні формати відпочинку в атмосфері класичного Нью-Йорка.

Інший пакет, "Call of the Wild", пов'язує відпочинок із містом, пропонуючи квитки до зоопарків та акваріумів Нью-Йорка разом із тематичними сувенірами на тему дикої природи. Завдяки розташуванню готелю в Мідтауні, всього за кілька кроків від Рокфеллер-центру, культових магазинів та Central Park, гості можуть легко планувати свій день навколо головних пам'яток міста, уникаючи переповненого громадського транспорту.

Four Seasons Hotel у Лас-Вегасі

У Лас-Вегасі сімейні розваги є не лише на Стріпі. У чотиризірковому готелі Four Seasons Hotel Las Vegas відпочинок стає максимально безтурботним. Маленьких гостей зустрічають подарунками та підготовленими для них зручностями в номерах. Батьки можуть замовити додаткове облаштування номера, щоб зробити його безпечнішим для дітей.

У спа-центрі готелю пропонують дитячі процедури, зокрема манікюр і педикюр Buttercup. Для затишних вечорів доступне цілодобове замовлення страв із дитячого меню в номер та організація кіноперегляду з попкорном і солодощами. Гості можуть відпочивати біля спокійного басейну готелю або відвідати сусідній Mandalay Bay Beach з його лінивою річкою та басейном із хвилями. Поруч розташований акваріум Shark Reef у Mandalay Bay, де мешкають акули. Також родини можуть відвідати Omega Mart в AREA15 – інтерактивний артпростір у вигляді сюрреалістичного супермаркету, а також відвідати шоу, кінотеатри та аркадні ігри в цьому ж розважальному районі.

Beach Club at The Boca Raton у Південній Флориді

У Південній Флориді Beach Club at The Boca Raton пропонує активний сімейний відпочинок. У центрі уваги – акваклуб Harborside Pool Club з водними гірками, лінивою річкою завдовжки 137 метрів та кількома басейнами – фактично приватний аквапарк. Розваги продовжуються і в приміщенні: підлітковий клуб "The Break" (для дітей від 11 до 15 років) пропонує ігри у віртуальній реальності, інтерактивні розваги та студії для творчості. Молодші гості мають власний простір у дитячому клубі "Banyan Bunch" та спеціальні зони для ігор з водою в Harborside Pool Club. А симулятор серфінгу FlowRider додає ще більше драйву для всієї родини.

The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes в Орландо

The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes пропонує сімейні програми на великій території комплексу. Маршрути можуть включати екологічні пригоди під керівництвом гіда на території площею 500 акрів, де родини досліджують місцеву дику природу з натуралістом або катаються на каяках у природних водоймах неподалік від Еверглейдс.

Зверніть увагу! В Орландо природні маршрути пролягають біля витоків знаменитого тропічного болотистого регіону Еверглейдс, що дозволяє поєднати розкішний відпочинок із пізнавальними екскурсіями.

Готель також організовує приватний візит до Космічного центру Кеннеді з трансфером на гелікоптері. Це дає можливість відкрити для себе регіон поза межами звичайних тематичних парків. Проте, якщо родина прагне класичних атракціонів, парк Universal's Epic Universe розташований всього за чотири милі від готелю.

The Langham у Лондоні

Для подорожей із дітьми The Langham у Лондоні пропонує сімейні формати відпочинку. Серед пропозицій – дитяче чаювання в Palm Court, тематичні сувеніри, халати, капці та набори для творчості.

Розташування готелю в районі Мерілебон є додатковою перевагою: Regent's Park та легендарний магазин іграшок Hamleys на Regent Street розташовані в пішій доступності, завдяки чому можна відпочити і біля зелених зон, і розважитись. А до Лондонського зоопарку можна швидко дістатися на таксі.

Сімейний luxury-відпочинок сьогодні дедалі частіше поєднує комфорт для дорослих і розваги для дітей. Обирайте свій ідеальний напрямок та вирушайте назустріч незабутнім літнім пригодам всією родиною!