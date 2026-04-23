Многие туристы стараются выглядеть стильно в дороге, однако эксперты советуют думать в первую очередь об удобстве, пишет The Mirror. Во время перелетов стоит учитывать определенные нюансы, потому что их игнорирование может привести к дискомфорту.

Какую одежду не стоит надевать в самолет?

Туристка Лори является женой пилота и много лет живет в авиационной среде, поэтому рассказала, каких именно вещей нужно избегать во время полета.

Она советует не надевать белую одежду. По ее словам, она быстро теряет опрятный вид в дороге. Достаточно лишь случайного пятна от еды или контакта с багажом, чтобы испортить весь образ.

Кроме того, в белой одежде вы будете себя очень некомфортно чувствовать. Причиной этому будет желание сохранить чистоту белых вещей, поэтому лучше сделать ставку на темные цвета, в которых будет гораздо удобнее.



Также не следует одевать в самолет комбинезоны. Они хоть и выглядят эффектно, однако в маленьком туалете могут стать дополнительным испытанием.

В полет не стоит одевать вещи из жестких тканей. Речь идет о плотном дениме или коже. Такая одежда может очень ограничить движения и создать ощущение дискомфорта во время длительного сидения.

Во время полета в салоне меняется давление, поэтому тело может немного отекать. Когда вы будете одеты в тесную и негибкую одежду, то это вызовет дополнительный дискомфорт.

А еще слишком плотные вещи могут затруднять кровообращение, что нежелательно во время долгих перелетов. Именно поэтому важно выбирать свободную и мягкую одежду, которая не будет сковывать движений. Одним из лучших выборов считается спортивный костюм, который сделает полет максимально комфортным.

Долгое сидение без движения плохо влияет на кровообращение, поэтому во избежание отека ног, туристам советуют возить с собой в салоне самолета теннисный мячик, пишет Express. Достаточно лишь легкого перекатывать мяч под стопами во время полета, чтобы стимулировать кровообращение и уменьшить напряжение в подошвах и икрах.

