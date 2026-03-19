На платформі тредс під одним постом katrina.derkach українські туристи поділилися власними порадами, як уберегти телефон і гроші під час подорожі до Барселони, де туристів часто застерігають від кишенькових крадіжок та шахрайства.

Що варто знати туристу перед поїздкою у Барселону?

Мандрівники радять не носити телефон у задній кишені, уникати залишати його на столах у кафе чи на відкритих терасах, а також використовувати ремінці або шнурки для смартфона, щоб тримати його ближче до себе.

Готівку рекомендують брати мінімально, зберігати в різних місцях і більше користуватися карткою. Серед популярних лайфхаків: невеликі сумки через плече або так звані "бананки", які завжди залишаються в полі зору, а також спеціальні anti-theft-рюкзаки із прихованими блискавками, які складніше відкрити або пошкодити.

Варто розглянути спеціальні anti-theft-рюкзаки / фото ілюстративне, Canva

Деякі мандрівники також радять не вішати сумки на стільці та не відволікатися у людних місцях. Окремо підкреслюється важливість уважності: не залишати речі без нагляду, не тримати документи та великі суми грошей із собою, а також бути обережними у місцях із великою кількістю туристів.

Попри поширені застереження, багато користувачів зазначають, що при дотриманні базових правил обережності подорож до Барселони залишається безпечною і приємною.

На що ще варто звернути увагу у Барселоні?

Барселона – це місто з яскравою культурою, у якому важливо поважати місцеві традиції та правила, зазначає Excursion Mania. Тут цінують спокійну поведінку, тому гучні розваги в нічний час у житлових районах можуть бути небажаними і навіть каратися штрафами.

Також варто враховувати обмеження щодо вживання алкоголю в громадських місцях, зокрема на вулицях і пляжах. Під час відвідування церков та інших релігійних об'єктів рекомендується обирати скромний одяг і дотримуватися встановлених правил. Це допомагає уникнути неприємностей і з повагою ставитися до місцевої культури.

Громадський транспорт у місті зручний, однак важливо не забувати про правила користування квитками та завчасно їх підтверджувати. Під час поїздок у таксі варто користуватися лише офіційними службами та слідкувати за наявністю лічильника.

Клімат Барселони м'який, проте влітку тут може бути спекотно, тому варто подбати про зручний одяг, воду та захист від сонця. У період високого туристичного сезону також слід враховувати великі натовпи та можливі черги.

