Експерт із подорожей розповів у Mirror, що час бронювання авіаквитків може бути не менш важливим, ніж дата подорожі.

Як можна заощадити на бронюванні авіаквитків?

Джеймі Фрейзер, власник туристичної компанії Wild Packs, пояснив, що найвигідніше шукати квитки близько 2:48 ночі. За його словами, у цей час набагато менше людей переглядають рейси, тому ціни можуть бути нижчими.

Якщо шукати квитки вночі, є вірогідність знайти дешеві варіанти / фото Canva

Експерт пояснює, що більшість мандрівників шукають квитки вранці, наприклад, під час ранкової кави. Коли системи авіакомпаній фіксують різке зростання попиту на певні напрямки, ціни можуть швидко підвищуватися.

Коли багато людей одночасно шукають ті самі рейси та дати, система реагує на попит і підвищує вартість. Саме тому вранці ціни часто вищі,

– зазначає Фрейзер.

За його словами, вночі системи бронювання часто оновлюються або "перезапускаються", тому приблизно о 2:48 можна натрапити на вигідніші пропозиції. Якщо ж прокидатися посеред ночі заради квитків не хочеться, експерт радить бронювати їх пізно ввечері – приблизно між 20:00 та 22:00.

У цей час ціни можуть бути на 5 відсотків нижчими, ніж у популярні ранкові години. Водночас фахівець наголошує, що сучасні системи продажу квитків стали значно складнішими, тому цей спосіб не гарантує знижку щоразу, але іноді може допомогти заощадити. Крім того, експерт радить користуватися сповіщеннями про зміну цін, щоб не перевіряти рейси постійно вручну.

Також корисно підписатися на розсилки авіакомпаній, адже вони часто проводять короткострокові розпродажі або акції, наприклад безкоштовні квитки для дітей чи знижки на популярні маршрути. На платформі Reddit ми знайшли ще одні цікаві поради від самих туристів:

Використовувати трекер на Google Flights, щоб отримувати повідомлення про зміни цін на рейси.

Бути гнучким із датами подорожі для пошуку дешевших квитків.

Планувати польоти у будні дні (з вівторка по четвер) та дуже рано вранці, оскільки ціни зазвичай нижчі.

Навчитися ефективно пакувати багаж, щоб уникнути зайвих витрат.

Обмежувати багаж ручною валізою та рюкзаком, беручи тільки необхідний одяг і засоби гігієни.

Які ще поради варто знати туристам?