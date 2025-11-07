Хоча більшість людей вирушають у відпустку влітку, зима – це ідеальний сезон для незабутньої та теплої подорожі. Один мандрівник відвідав більш ніж 50 країн, але виділив серед них лише 4. Щоб дізнатись про них більше, залишайтесь з нами та читайте подробиці від 24 Каналу з посиланням на Business Insider.

Які країни найкращі для теплого відпочинку взимку?

1. Голд-Кост, Австралія

Золотий берег у Квінсленді – це місце, де сонце світить майже цілий рік. З понад 300 сонячними днями Голд-Кост приваблює туристів своїми пляжами, серфінгом і тематичними парками. Особливо варто пройтися стежкою від Таллебуджера-Крік до Берлі-Хедс, яка пролягає через національний парк.

Голд-Кост, Австралія / фото Business Insider

Уздовж маршруту відкриваються приголомшливі краєвиди океану, а серфери ловлять хвилі просто перед вашими очима. Це місце поєднує спокій природи та активний відпочинок, тому тут завжди знайдеться щось цікаве для кожного.

2. Убуд, Балі, Індонезія

Якщо ви мрієте про тропічну атмосферу, де серед зелені лунають співи птахів і шумить джунглі, Убуд – саме те місце. Найвідоміша його локація – це Святилище Святого Мавпячого лісу, де мешкає понад 1200 довгохвостих макак. Тут можна досліджувати стародавні храми, спостерігати за мавпами у природному середовищі й відчути справжній дух Балі.

Убуд, Балі, Індонезія / фото Hayat Estate

Варто лише бути обережними, адже мавпи тут дуже допитливі. Незабутні миті дарують і тихі ранки з видом на рисові поля, а також легкий похід стежкою Campuhan Ridge Walk, звідки відкриваються чарівні краєвиди.

3. Боніто, Бразилія

Назва міста Боніто в перекладі означає "гарний" – і воно справді таке. Розташоване серед тропічних лісів регіону Пантанал, це місце вражає кришталево чистими річками, де можна побачити безліч яскравих риб.

Підводне плавання тут головна розвага, що дарує неймовірні враження. Навіть під час тропічної зливи спостерігати за життям під водою: чарівний досвід, який залишається у пам'яті надовго.

Також, як пише Visit Brasil, обов'язково спробуйте місцеві страви, де головну роль відіграє риба: паку, пінтадо чи доурадо, приготовані на грилі або тушковані з банановою фарофою – все це справжній смак Боніто.

4. Кейптаун, Південна Африка

Кейптаун – це поєднання вражаючих пейзажів, історії, культури та смачної кухні. Одне з найцікавіших місць – це винний маєток Грут Констанція, найстаріший у Південній Африці. Тут можна насолодитися дегустацією вин, смачним обідом і прогулянкою мальовничими виноградниками.

Кейптаун, Південна Африка / фото Вікіпедії

Крім того, узбережжя Кейптауна вражає своїми панорамами: золоті пляжі, тепле сонце й океан, який освіжає навіть у спекотний день. Хоч вода й прохолодна, атмосфера міста наповнена теплом і яскравими емоціями.

