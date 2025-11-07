Втечіть від холоду й відкрийте для себе приховані перлини цієї зими. Щоб дізнатись більше деталей, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Globeair.

Які теплі країни обрати для відпочинку під час зими?

1. Канарські острови, Іспанія

Середня температура взимку: від + 20 до + 27 градусів. Тут можна піднятися на вулкан Тейде на Тенеріфе, дослідити гірські стежки Гран-Канарії, насолодитися унікальними ландшафтами Лансароте та відпочити на спокійних пляжах Фуертевентури.

2. Французька Рив'єра, Франція

Середня температура взимку: від + 10 до + 15 градусів. Тут можна прогулятися набережною Променад-де-Англаїс у Ніцці, відвідати старе місто Канн та пляжі La Croisette, побачити чарівні вулички Сен-Тропе і розкішні вулиці Монте-Карло в Монако.

3. Лімассол, Кіпр

Середня температура взимку: від + 17 до + 20 градусів. Можна поєднати пляжний відпочинок із історичними замками, відвідати виноробні в горах Троодос, дослідити старовинні села та середньовічний замок Колоссі. Єдиним мінусом є те, що на різдвяні свята більшість закладів буде зачинено.

4. Азорські острови, Португалія

Середня температура взимку: від + 16 до + 18 градусів. Тут можна побачити термальні басейни та вулкани, відвідати озера кратерів на Сан-Мігель, піднятися на найвищу гору Португалії на острові Піко та прогулятися мальовничими пляжами Санта-Марії.

5. Севілья, Іспанія

Середня температура взимку: від + 16 до + 21 градусів. Тут можна відвідати Алькасар і Севільський собор, насолодитися фламенко-шоу, прогулятися вздовж річки Гвадалквівір та скуштувати традиційні іспанські страви.

6. Фару, Португалія

Середня температура взимку: від + 16 до + 19 градусів. Можна дослідити Старе місто, відвідати Фарський собор, прогулятися природним парком Ріа Формоза та відпочити на пляжах Прайя-де-Фаро або Ілья-Дезерта.

Фару, Португалія / фото Tatiana Zappa

7. Кабо-Верде (Західна Африка)

Як пише Visite Ukraine, Середня температура: + 26 градусів. Архіпелаг – справжній скарб для спокійного відпочинку. Можна насолоджуватися білосніжними пляжами, займатися дайвінгом та віндсерфінгом, смакувати свіжі морепродукти та слухати місцеву музику.

8. Таїланд

Середня температура: + 31 градусів. Грудень – це ідеальний час для подорожі: сухий сезон, комфортна вологість і спокійне море. Тут можна відпочивати на пляжах Пхукету та Крабі, досліджувати культурний Чіангмай із храмами та горами, насолоджуватися тайським масажем, фруктами з вулиці та вечерею біля моря.

Таїланд / фото Anutour

9. Валлетта, Мальта

Середня температура: + 17 градусів. Мальта взимку – тиха середземноморська казка. Можна прогулятися старими вулицями Валлетти, відвідати Міну, поїхати на човні до Блакитної лагуни та насолодитися атмосферою без натовпу туристів.

10. Тайбей, Тайвань

Середня температура: + 17 градусів. Тайбей відкривається по-новому в грудні: менше вологості та приємні температури. Можна прогулятися серед хмарочосів і парків, відвідати гарячі джерела Янміншань і насолодитися комфортною зимовою погодою.

