Користувачка тіктоку і досвідчена мандрівниця @dashassk_ назвала 5 країн, які варто побачити туристам, які тільки відкривають для себе світ. Про це повідомляє 24 Канал.

Куди їхати тим, хто тільки відкрив для себе подорожі?

1. Італія. Тут бюджетно, красиво і дуже смачно. Архітектура й історія захоплюють з першого погляду. Італія пропонує різноманітні враження – і море, і альпійські луки, і гірськолижні траси. У Римі можна розглядати величний Колізей та інші архітектурні пам'ятки, в Неаполі – куштувати найсмачнші піццу, на Сицилії – купатися в теплому морі, на озері Комо – відчути себе принцесою, а в Доломітових Альпах – побачити тих самих альпійських корівок з реклами Milka.

За словами Дарини, саме в Італії ви навчитеся по-справжньому насолоджуватися життям. До того ж, недорого, адже подорож можна спалнувати за 300 євро на 5 днів.

2. Франція. Ця країна, яка щороку притягує мільйони туристів, прекрасна у будь-яку пору року. Мандрівниця радить побачити Париж, мальовниче селище Етрета у Нормандії та неймовірні замки долини Луари.

3. Острівна Греція. Саме тут можна провести найкращу морську відпустку. Бірюзова вода, білі скелі, смачна кухня і грецька гостинність – чудовий варіант пляжного відпочинку з шикарними краєвидами. Вкластися можна всього у 550 євро за тиждень.

До речі, ось перелік найкращих грецьких островів за версією популярного туристичного путівника Lonely Planet:

Ікарія – дикий острів у східній частині Егейського моря, який пропонує туристам красиву природу легенду про бога вина Діоніса;

Аланісос – тут панує спів цикад і шум хвиль. Цей острів ідеально підійде для спокійного морського відпочинку;

Крит – побувашви на Криті, можна відчути одразу всю Грецію. Тут є мінойські руїни, красиві пляжі, печери, колоритні портові містечка тощо;

Нісірос – альтернатива переповненому туристами Санторіні;

Міконос – ідеально підійде для любителів гучних вечірок.

4. Іспанія, а саме Канарські острови. Тут на туристів чекає Атлантичний океан, марськіанські пейзажі, чорні вулканічні пляжі і навіть маленькі пустелі з піском з самої Сахари. Сезон на Канарах триває цілий рік, а тому відпустку можна планувати у будь-який місяць.

5. Йорданія. Ця країна на Близькому Сході абсолютно не схожа на Європу. Тут дуже красиво, а ціни бюджетні. Дарина радить обов'язково спланувати подорож до одного з нових чудес світу – стародавнього міста Петра.

Скільки коштує поїздка у Йорданію?

Раніше Дарина розповіла у скільки їй обійшлася поїздка в Йорданію. За словами мандрівниці, загальна вартість її поїздки становила 520 євро. Вона також розповіла про важливі нюанси, які варто знати перед подорожжю. Наприклад, туристам обов'язково треба придбати Jordanpass, який коштує 86 євро. Він водночас є візою у країну та входом на територію всіх визначних пам'яток. Без нього потрапити у Петру неможливо.