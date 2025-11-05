Подорожувати Європою в міжсезоння – це чудова ідея, адже ціни нижчі, а навіть найпопулярніші міста не переповнені туристами. Ми розкажемо всі деталі нижче, тож читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Asingelwomentravelling.
Які Європейські напрямки краще уникати в міжсезоння і куди поїхати замість них?
1. Порту, Португалія
Хоч Порту і здається казковим містом для спокійних прогулянок міжсезонням, осінньо-зимова погода тут може зіпсувати всі плани. Часті проливні дощі перетворюють старовинні вулички на слизькі лабіринти, а холодний вітер від річки робить місто похмурим і непривітним.
Замість цього – Лісабон.
У столиці значно менше опадів, а зимове сонце додає місту тепла й кольору. Лісабон у міжсезоння – це жива атмосфера, ароматна кава в затишних кав'ярнях і прогулянки старовинними кварталами без туристичного натовпу.
2. Майорка, Іспанія
У міжсезоння Майорка майже засинає: більшість кафе, пляжних барів і готелів зачинені, а на вулицях панує тиша. Хоч острів і зберігає свою красу, без літнього сонця та життя він здається надто порожнім.
Замість цього – Севілья.
Це місто сповнене енергії цілий рік: фламенко, аромат апельсинових дерев і розкішна архітектура. Тут завжди світить сонце, а вуличні кафе й ринки не втрачають своєї жвавості навіть узимку.
3. Барі, Італія
Взимку Барі стає похмурим і тихим. Маленькі прибережні містечка спорожнілі, магазини зачинені, а погода дощова й холодна. Навіть чарівне Поліньяно-а-Маре не має того магічного вигляду, що влітку.
Замість цього – Верона.
Взимку Верона, місто Ромео і Джульєтти, перетворюється на справжню казку: вузькі вулички сяють гірляндами, а ресторани, музеї та театри гостинно відчиняють двері.
Також, як пише Ryanair, особливого шарму додає те, що Верона об'єдналася з Нюрнберзьким різдвяним ринком – найвідомішим і найтрадиційнішим у Німеччині, тож тепер на її вулицях можна відчути атмосферу справжнього німецького Різдва. Верона взимку / фото "Моя Європа"
4. Корк, Ірландія
Міжсезоння в Корку – це дощ, туман і закриті туристичні об'єкти. Деякі пороми, екскурсії та музеї призупиняють роботу, тому відвідування міста може виявитися не надто насиченим.
Замість цього – Белфаст.
Північна Ірландія живе у своєму ритмі цілий рік. Тут можна зануритися в історію на екскурсії чорним таксі, відвідати музей "Титаніка" чи вирушити до Гігантської дороги. Навіть зимова погода додає місту особливого шарму.
5. Ніцца, Франція
Взимку Ніцца втрачає свою середземноморську енергію: ринки спорожнілі, ресторани закриваються раніше. Ціни залишаються високими, але атмосфери свята вже немає.
Замість цього – Париж.
Столиця Франції у міжсезоння – справжня казка. Менше туристів, дешевші готелі, а кафе, музеї й театри створюють теплу, романтичну атмосферу. Париж узимку – це прогулянки засніженими вулицями, запах свіжої випічки й вогні Ейфелевої вежі.
6. Грецькі острови
З листопада по квітень більшість островів буквально "засинають": пороми рідкісні, таверни й готелі зачинені, а життя зупиняється до літа. Без туристичної метушні й сонячного блиску море виглядає зовсім інакше.
Замість цього – Афіни.
Міжсезоння – ідеальний час для знайомства з давньою історією. Без спеки та натовпів можна спокійно піднятися на Акрополь, відвідати музеї й насолодитися атмосферою справжньої Греції. До того ж узимку ціни на вхідні квитки вдвічі нижчі.
Звісно, багато залежить від погоди та удачі, адже переміни в міжсезоння – це абсолютна нормальна історія. Іноді може пощастити з теплими днями, але загалом все не так ідеально, як це часто описують у путівниках.
