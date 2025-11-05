Подорожувати Європою в міжсезоння – це чудова ідея, адже ціни нижчі, а навіть найпопулярніші міста не переповнені туристами. Ми розкажемо всі деталі нижче, тож читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Asingelwomentravelling.

Які Європейські напрямки краще уникати в міжсезоння і куди поїхати замість них?

1. Порту, Португалія

Хоч Порту і здається казковим містом для спокійних прогулянок міжсезонням, осінньо-зимова погода тут може зіпсувати всі плани. Часті проливні дощі перетворюють старовинні вулички на слизькі лабіринти, а холодний вітер від річки робить місто похмурим і непривітним.

Реальний Порто у листопаді: дивитись відео

Замість цього – Лісабон.

У столиці значно менше опадів, а зимове сонце додає місту тепла й кольору. Лісабон у міжсезоння – це жива атмосфера, ароматна кава в затишних кав'ярнях і прогулянки старовинними кварталами без туристичного натовпу.

2. Майорка, Іспанія

У міжсезоння Майорка майже засинає: більшість кафе, пляжних барів і готелів зачинені, а на вулицях панує тиша. Хоч острів і зберігає свою красу, без літнього сонця та життя він здається надто порожнім.

Замість цього – Севілья.

Це місто сповнене енергії цілий рік: фламенко, аромат апельсинових дерев і розкішна архітектура. Тут завжди світить сонце, а вуличні кафе й ринки не втрачають своєї жвавості навіть узимку.

3. Барі, Італія

Взимку Барі стає похмурим і тихим. Маленькі прибережні містечка спорожнілі, магазини зачинені, а погода дощова й холодна. Навіть чарівне Поліньяно-а-Маре не має того магічного вигляду, що влітку.

Замість цього – Верона.

Взимку Верона, місто Ромео і Джульєтти, перетворюється на справжню казку: вузькі вулички сяють гірляндами, а ресторани, музеї та театри гостинно відчиняють двері.

Також, як пише Ryanair, особливого шарму додає те, що Верона об'єдналася з Нюрнберзьким різдвяним ринком – найвідомішим і найтрадиційнішим у Німеччині, тож тепер на її вулицях можна відчути атмосферу справжнього німецького Різдва. Верона взимку / фото "Моя Європа"

4. Корк, Ірландія

Міжсезоння в Корку – це дощ, туман і закриті туристичні об'єкти. Деякі пороми, екскурсії та музеї призупиняють роботу, тому відвідування міста може виявитися не надто насиченим.

Замість цього – Белфаст.

Північна Ірландія живе у своєму ритмі цілий рік. Тут можна зануритися в історію на екскурсії чорним таксі, відвідати музей "Титаніка" чи вирушити до Гігантської дороги. Навіть зимова погода додає місту особливого шарму.

5. Ніцца, Франція

Взимку Ніцца втрачає свою середземноморську енергію: ринки спорожнілі, ресторани закриваються раніше. Ціни залишаються високими, але атмосфери свята вже немає.

Замість цього – Париж.

Столиця Франції у міжсезоння – справжня казка. Менше туристів, дешевші готелі, а кафе, музеї й театри створюють теплу, романтичну атмосферу. Париж узимку – це прогулянки засніженими вулицями, запах свіжої випічки й вогні Ейфелевої вежі.

Як виглядає Париж у грудні: дивитись відео

6. Грецькі острови

З листопада по квітень більшість островів буквально "засинають": пороми рідкісні, таверни й готелі зачинені, а життя зупиняється до літа. Без туристичної метушні й сонячного блиску море виглядає зовсім інакше.

Замість цього – Афіни.

Міжсезоння – ідеальний час для знайомства з давньою історією. Без спеки та натовпів можна спокійно піднятися на Акрополь, відвідати музеї й насолодитися атмосферою справжньої Греції. До того ж узимку ціни на вхідні квитки вдвічі нижчі.

Звісно, багато залежить від погоди та удачі, адже переміни в міжсезоння – це абсолютна нормальна історія. Іноді може пощастити з теплими днями, але загалом все не так ідеально, як це часто описують у путівниках.

