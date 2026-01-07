100-кілометровий розрив у панамериканській автомагістралі, що з'єднує Північну та Південну Америку, відомий як надзвичайно негостинне місце. У цьому регіоні навіть немає дороги, що означає, що подорож тут є складною – як через географічні умови, так і через ізольованість, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Що відомо про Дар'єнський розрив?

Орім того, в Дар'єнському розриві мешкають тварини, серед яких небезпечні хижаки, такі як ягуари та американські крокодили, а також отруйні змії. Журналістка Паола Рамос у 2021 році супроводжувала мігрантів на цьому маршруті і висвітлила його жахливу реальність, повідомляє LadBible.

На шляху трапляються отруйні змії, скорпіони та ягуари, але набагато гірше – банди, які шукають здобич,

– сказала вона.

У глибині джунглів грабежі, зґвалтування та торгівля людьми є такими ж небезпечними, як дикі тварини, комахи та абсолютна відсутність безпечної питної води.

За даними Управління ООН з прав людини, у 2024 році 302 203 людини перетнули Дар'єнський розрив. Але у 2025 році відбулося значне зменшення кількості мігрантів після жорстких заходів уряду США щодо міграції.

Дар'єнський розрив на карті

Туристам рекомендують уникати перетину кордону між Панамою та Колумбією суходолом.

Зверніть увагу. На сайті МЗС України йдеться, що в дещо віддалених від панамсько-колумбійського кордону районах провінції Дар'єн діють представники Революційних збройних сил Колумбії, що становить потенційну загрозу життю іноземних туристів. Туристам рекомендують утримуватися від поїздок до провінції Дар'єн.

