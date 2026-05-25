Виконавець ролі Томаса Шелбі у серіалі "Гострі Картузи" Кілліан Мерфі 25 травня святкує свій 50-й день народження. З цієї нагоди 24 Канал вирішив розповісти, що відомо його рідне місто і що у ньому можуть побачити туристи.

Де народився Кілліан Мерфі?

Кілліан Мерфі родом з містечка Дуглас, що на околицях міста Корк. Тут він народився, ходив у школу та зростав. Він настільки любить рідну країну, що навіть здобувши світову славу і провівши роки у подорожах через роботу, Мерфі не оселився десь в Голлівуді, а живе в Ірландії. Як пише Irish Times, після 14 років життя у Північному Лондоні, актор у 2015 році повернувся з дітьми і дружиною в Ірландію і сьогодні живе у Дубліні.

Мерфі дуже пишається своїм корінням та батьківщиною і часто говорить про це в різних інтерв'ю.

Ірландія дивовижна країна, у якій живуть дивовижні люди. Тут надзвичайні краєвиди. Це просто привілей походити з такого міста,

– цитує слова актора The Irish Buzz.

Що подивитися у рідному місті Кілліана Мерфі?

Корк розташований у провінції Манстер на півдні Ірландії і є другим за величиною містом країни. У 2015 році це місто визнали "культурною столицею Європи". В Ірландії Корк називають "містом повстанців", адже воно зіграло ключову роль в історичних війнах за незалежність. Саме в Корку діяли одні з найактивніших підрозділів Ірландської республіканської армії, а місто стало осередком спротиву британській владі.

Туристам найперше варто прогулятися центром Корку, у якому є багато історичних пам'яток, колоритних пабів, ресторанів зі смачною кухнею тощо. Одна з найпопулярніших локацій – це Англійський ринок 18 століття. Тут можна купити сири, морепродукти, випічку та іншу продукцію. Також туристам варто побачити міську в'язницю 19 століття та форт Єлизавети, де можна більше дізнатися про бурхливу історію міста.

Готичний собор Святого Фінбара вражає архітектурою і вітражами, тож його теж треба додати до списку свого маршруту. Недалеко від центру розташований середньовічний замок Бларні, який оточений 24 гектарами пишних садів.

Недарма Корк вважають одним із найколоритніших міст країни. Поєднання бурхливої історії, старовинної архітектури, затишної атмосфери та красивих краєвидів робить його ідеальним місцем для подорожі. А для фанатів Кілліана Мерфі поїздка сюди стане ще й можливістю побачити місто, де зростав майбутній Томас Шелбі.