Исполнитель роли Томаса Шелби в сериале "Острые Картузы" Киллиан Мерфи 25 мая празднует свой 50-й день рождения. По этому случаю 24 Канал решил рассказать, что известно его родной город и что в нем могут увидеть туристы.

Где родился Киллиан Мерфи?

Киллиан Мерфи родом из городка Дуглас, что в окрестностях города Корк. Здесь он родился, ходил в школу и рос. Он настолько любит родную страну, что даже получив мировую славу и проведя годы в путешествиях из-за работы, Мерфи не поселился где-то в Голливуде, а живет в Ирландии. Как пишет Irish Times, после 14 лет жизни в Северном Лондоне, актер в 2015 году вернулся с детьми и женой в Ирландию и сегодня живет в Дублине.

Мерфи очень гордится своими корнями и родиной и часто говорит об этом в различных интервью.

Ирландия удивительная страна, в которой живут удивительные люди. Здесь необычайные пейзажи. Это просто привилегия происходить из такого города,

– цитирует слова актера The Irish Buzz.

Киллиан Мерфи обожает Ирландию

Что посмотреть в родном городе Киллиана Мерфи?

Корк расположен в провинции Манстер на юге Ирландии и является вторым по величине городом страны. В 2015 году этот город признали "культурной столицей Европы". В Ирландии Корк называют "городом повстанцев", ведь он сыграл ключевую роль в исторических войнах за независимость. Именно в Корке действовали одни из самых активных подразделений Ирландской республиканской армии, а город стал центром сопротивления британским властям.

Туристам в первую очередь стоит прогуляться по центру Корка, в котором есть много исторических памятников, колоритных пабов, ресторанов с вкусной кухней и тому подобное. Одна из самых популярных локаций – это Английский рынок 18 века. Здесь можно купить сыры, морепродукты, выпечку и другую продукцию. Также туристам стоит увидеть городскую тюрьму 19 века и форт Елизаветы, где можно больше узнать о бурной истории города.

Готический собор Святого Финбара поражает архитектурой и витражами, поэтому его тоже надо добавить в список своего маршрута. Недалеко от центра расположен средневековый замок Бларни, который окружен 24 гектарами пышных садов.

Недаром Корк считают одним из самых колоритных городов страны. Сочетание бурной истории, старинной архитектуры, уютной атмосферы и красивых пейзажей делает его идеальным местом для путешествия. А для фанатов Киллиана Мерфи поездка сюда станет еще и возможностью увидеть город, где рос будущий Томас Шелби.