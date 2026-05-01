Стилистка и креативная консультантка Нина Чобанян в одном из своих видео в инстаграме поделилась советами, как собрать вещи на недельное путешествие только с ручной кладью. По ее словам, главный секрет заключается не в количестве одежды, а в грамотном планировании гардероба, универсальных вещах и сочетаниях, которые позволяют создать несколько образов без перегрузки чемодана.

С чего начать сборы в путешествие?

Первым шагом стоит выбрать одну или две ключевые вещи, которые точно понадобятся во время поездки. Это может быть одежда под конкретное событие, например свадьба, или новая вещь, которую хочется надеть в отпуске. Именно от нее стилист советует строить остальной гардероб и подбирать совместимые варианты.

Какой должна быть верхняя одежда?

Верхний слой одежды желательно выбирать максимально универсальным, чтобы он подходил к большинству образов. Идеально, если эта вещь будет уместной и для дороги, ведь тогда ее не придется паковать в чемодан, занимая место. Например, тренч или легкое пальто могут легко сочетаться как с платьем, так и с повседневными комплектами.

Почему важно брать вещи, которые легко комбинируются?

Эксперт советует не паковать одежду, которая понадобится только для одного выхода. Один низ, например, брюки, джинсы или юбка должен сочетаться как минимум с двумя – тремя различными верхами. Такой подход позволяет значительно уменьшить количество вещей, но одновременно сохранить многообразие образов.

Как разнообразить гардероб без лишнего багажа?

Если хочется больше вариантов для фото или выходов, стоит выбирать легкие вещи, которые почти не занимают места в чемодане. Речь идет о сатиновых или шифоновых платьях, тонких юбках или леггинсах. Такие вещи легко комбинируются с уже собранной базой и добавляют новых вариантов образов.

Почему тревел-костюм является лучшим решением?

Отдельное внимание стилист советует обратить на тревел-костюм. Это готовый комплект для дороги, который лишает лишних размышлений, в чем ехать. Кроме того, верх или низ такого костюма можно носить отдельно уже во время самого путешествия, создавая новые сочетания.

Почему метод упаковки имеет значение?

Способ, которым сложены вещи в чемодане, влияет не только на количество свободного места, но и на удобство в дороге, рассказывает Briggs Riley. От правильной упаковки зависит, сомнется ли одежда, легко ли будет найти нужную вещь и удастся ли взять все необходимое без дополнительного багажа.

Когда стоит использовать метод скручивания?

Метод скручивания считается одним из самых удобных для экономии пространства. Футболки, легкие свитера, леггинсы и другую мягкую одежду советуют складывать в плотные рулоны. Это помогает компактно заполнить чемодан и часто уменьшает количество складок на ткани. Такой вариант особенно удобен для ручной клади.

Как сохранить вещи без складок?

Для рубашек, пиджаков, платьев и других вещей, которые легко мнутся, рекомендуют метод "пучка". Одежду складывают слоями вокруг мягкого центра из мелких вещей, например, белья или носков. Такой способ помогает минимизировать заломы и сохранить вещи опрятными после дороги.

Кому подойдет компрессионный способ?

Для длительных путешествий или поездок в разный климат подойдет компрессионная упаковка. Одежду раскладывают по специальным кубам или пакетам, после чего сжимают лишний воздух. Это позволяет взять больше вещей без увеличения багажа и особенно полезно для зимней или объемной одежды.

