Ми розкажемо кілька порад, як правильно підготуватися до самостійної подорожі. Тому читайте деталі нижче від 24 Каналу з посиланням на Solo Traveler.

Дивіться також Сила слова у мініатюрі: лише уважні у Києві побачать нову скульптуру проєкту "Шукай"

Як правильно подорожувати самостійно?

1. Використовуйте електронну таблицю для планування

Вона допомагає відстежувати бюджет і бачити, чи вписуєтеся у заплановані витрати.

2. Визначте реалістичний бюджет

Подорож може бути дорогою або економною – головне знати, скільки ви готові витратити.

3. Складіть короткий список напрямків

Порівняйте вартість готелів та інших послуг, щоб обрати місце, яке вписується у бюджет.

Варто складати список напрямків / фото DepositPhotos

4. Досліджуйте обраний пункт призначення

Визначте, що хочете робити, що побачити та спробувати, і перевірте питання безпеки.

5. Перевіряйте актуальні рекомендації щодо подорожей

Це допоможе уникнути проблем із безпекою та страховкою під час поїздки.

6. Обирайте спосіб подорожі

Розгляньте, чи краще самостійно, чи з організованим туром, залежно від ваших цілей.

7. Бронюйте рейси або тури

Обмежте кількість компаній для спрощення вирішення проблем і уважно читайте умови скасування.

Бронюйте рейси заздалегідь / фото DepositPhotos

8. Бронюйте житло з урахуванням безпеки

Перевіряйте відгуки, карту та Street View, плануйте прибуття вдень.

9. Плануйте екскурсії та заходи

Групові тури, майстер-класи та клуби допомагають познайомитися з іншими мандрівниками.

10. Придбайте туристичну страховку

Вона захистить ваші інвестиції і медичні витрати під час подорожі.

11. Подбайте про безпеку грошей та даних

Використовуйте VPN, майте дві кредитки та приховану валюту на випадок потреби.

12. Складіть контрольний список від'їзду

Включіть вакцинації, документацію, транспорт і підготовку автомобіля.

13.Упакуйте речі розумно

Не перевантажуйте багаж, користуйтеся списком ручної поклажі.

Беріть тільки необхідне / фото DepositPhotos

14. Насолоджуйтесь поїздкою

Приїжджайте завчасно, майте документи під рукою і отримуйте незабутні враження.

Дивіться також Ви точно їх не помічали, гуляючи Львовом: у місті з'явились таємничі мініскульптури

Які ще поради під час подорожі варто знати?

Як пише Worldpackers, варто пам'ятати про основні правила під час подорожі:

1. Не носіть яскравих та дорогих прикрас

Дорогі та помітні прикраси роблять вас легкою мішенню для злодіїв. Залиште їх вдома, особливо, якщо плануєте відвідувати людні місця чи туристичні райони.

2. Будьте обережні зі своїми грошима

Не носіть великі суми готівки. Використовуйте міжнародні банківські картки або банкомати банків для безпечних зняттів. Розподіляйте гроші та картки в кількох місцях, щоб уникнути повної втрати у разі крадіжки.

3. Ознайомтеся з популярними шахрайствами

Дослідіть, які шахрайські схеми поширені у вашому пункті призначення. Від знання цих пасток (від RFID-сканерів до "емоційних" схем із дітьми) ви зменшите ризик стати жертвою.

4. Знайте номери екстрених служб

Перед поїздкою запишіть номери екстрених служб та посольства вашої країни. Збережіть їх у телефоні або на паперовій копії, щоб мати швидкий доступ у разі надзвичайної ситуації.

Які лайфхаки треба знати під час мандрівок?