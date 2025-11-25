Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.
Аеропорт Сьюдад-Реал (Ciudad Real Central Airport), відкритий у 2009 році, спочатку мав стати великим транспортним хабом для Іспанії, альтернативою Мадриду та центром для бюджетних авіакомпаній. Його проєкт коштував понад 1,1 мільярда євро. Аеропорт мав одну з найдовших злітно-посадкових смуг у Європі – 4,1 кілометра, та термінал, розрахований на 10 мільйонів пасажирів на рік.
Аеропорт Сьюдад-Реал / фото BBC
План передбачав пряме сполучення зі швидкісною залізницею Мадрид-Севілья, що скоротило б поїздку до менш ніж години. Але залізнична станція так і не була завершена.
Від самого початку виникли такі проблеми:
- Аеропорт розташований аж за 200 кілометрів від Мадрида, що ускладнювало приваблення пасажирів.
- Екологічні суперечки та затримки будівництва збільшили витрати та відклали відкриття.
- Авіакомпанії швидко відмовлялися від маршрутів через низький попит (Air Berlin, Air Nostrum, Ryanair). Vueling була останньою, хто літав до 2011 року.
У підсумку аеропорт закрився всього через три роки після відкриття, накопичивши понад 300 мільйонів євро боргу. Операційна компанія подала на банкрутство, а останні польоти припинилися у квітні 2012 року.
Навіть після виставлення аеропорту на продаж з мінімальною ціною 100 мільйонів євро покупців не знайшлося. Китайська група запропонувала 10 000 євро, що викликало гучний резонанс у ЗМІ, але угода не відбулася.
Злітно-посадова смуга / фото Aviacionline
Як пише TheTravel, у жовтні 2019 року ірландська Direct Aero Services відкрила в аеропорту базу техобслуговування, а в грудні 2019-го іспанська Jet Aircraft Services базу демонтажу літаків. Під час епідемії аеропорт використовувався для техобслуговування та зберігання, але основного призначення не отримав.
- Адреса розташування: Автошлях Сьюдад-Реаль – Пуертольяно, З'їзд 178, 13434, Сьюдад-Реаль, Іспанія.
