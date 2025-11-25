Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Дивіться також "Це настільки жахливо, що словами важко передати": як виглядають провальні туристичні атракції

Аеропорт, що коштував понад мільярд, сьогодні стоїть майже порожнім: що пішло не так?

Аеропорт Сьюдад-Реал (Ciudad Real Central Airport), відкритий у 2009 році, спочатку мав стати великим транспортним хабом для Іспанії, альтернативою Мадриду та центром для бюджетних авіакомпаній. Його проєкт коштував понад 1,1 мільярда євро. Аеропорт мав одну з найдовших злітно-посадкових смуг у Європі – 4,1 кілометра, та термінал, розрахований на 10 мільйонів пасажирів на рік.



Аеропорт Сьюдад-Реал / фото BBC

План передбачав пряме сполучення зі швидкісною залізницею Мадрид-Севілья, що скоротило б поїздку до менш ніж години. Але залізнична станція так і не була завершена.

Від самого початку виникли такі проблеми:

Аеропорт розташований аж за 200 кілометрів від Мадрида, що ускладнювало приваблення пасажирів.

Екологічні суперечки та затримки будівництва збільшили витрати та відклали відкриття.

Авіакомпанії швидко відмовлялися від маршрутів через низький попит (Air Berlin, Air Nostrum, Ryanair). Vueling була останньою, хто літав до 2011 року.

У підсумку аеропорт закрився всього через три роки після відкриття, накопичивши понад 300 мільйонів євро боргу. Операційна компанія подала на банкрутство, а останні польоти припинилися у квітні 2012 року.

Дивіться також Тут потрапляєш у фільм "Аватар": де розташований найгарніший аеропорт світу

Навіть після виставлення аеропорту на продаж з мінімальною ціною 100 мільйонів євро покупців не знайшлося. Китайська група запропонувала 10 000 євро, що викликало гучний резонанс у ЗМІ, але угода не відбулася.

Злітно-посадова смуга / фото Aviacionline

Як пише TheTravel, у жовтні 2019 року ірландська Direct Aero Services відкрила в аеропорту базу техобслуговування, а в грудні 2019-го іспанська Jet Aircraft Services базу демонтажу літаків. Під час епідемії аеропорт використовувався для техобслуговування та зберігання, але основного призначення не отримав.

Адреса розташування: Автошлях Сьюдад-Реаль – Пуертольяно, З'їзд 178, 13434, Сьюдад-Реаль, Іспанія.

Що відвідати в Іспанії?