Які туристичні проєкти у Великій Британії так і не були реалізовані або виявилися провальними?

Велика Британія відома грандіозними ідеями, але не всі з них дійшли до реалізації. Деякі туристичні проєкти могли б стати новими символами країни, однак через фінанси, погане планування чи скандали так і залишилися лише амбітними мріями.

1. London Resort або ж недобудований "британський Діснейленд"

У Кенті планували створити величезний тематичний парк із зонами пригод, атракціонами світового рівня та власними студіями. Проєкт називали "британським Діснейлендом", і він мав притягувати мільйони туристів щороку.

Планування London Resort / фото BBC



Але через проблеми з інвесторами, екологічні протести та зростання витрат будівництво так і не почалося. Зрештою проєкт згорнули, залишивши за собою лише концепт-арти.

2. Garden Bridge – красивий міст, який не побачив світла

Пішохідний міст через Темзу мав стати новою лондонською візитівкою. Його задумали, як "райський сад над річкою": зелений простір, де можна гуляти, сидіти серед дерев і насолоджуватися краєвидом.

Проєкт Garden Bridge / фото The Guardian

На ідею витратили величезні суми, провели конкурси та навіть почали підготовку, але фінансування постійно зростало. Проєкт закрили, так і не почавши будівництво.

3. Marble Arch Mound – штучний пагорб, який став мемом

Тимчасова туристична конструкція біля Marble Arch мала приваблювати гостей Лондона під час пандемії. Це був штучний пагорб із оглядовим майданчиком.

Як виглядає штучний пагорб: дивитись відео

Але на практиці все виявилося провалом: пагорб виглядав недобудованим, краєвид був не надто вражаючим, а квитки коштували дорого. Через кілька місяців після відкриття проєкт закрили й демонтували.

Як пише Tripadvisor, рейтинг на локацію дуже низький, він сягає лише 2 зірок із 5. Самі відгуки дещо змішані: деякі в цілому задоволенні краєвидом з локації, але більшість всеодно негативні:

Найпотворніше, що я коли-небудь бачив у Лондоні. Занадто дорого й занадто близько до елегантної Мармурової арки. Вид зверху смішний: лише жвава вулиця з машинами та автобусами та невелика частина Гайд-парку. Це настільки жахливо, що словами важко передати,

– пише коментар користувач Link B.

4. Jurassic Skyline – оглядова вежа, що не витримала конкуренції

У Веймуті працювала висока обертова вежа з краєвидом на узбережжя. Спочатку атракціон був популярним, але з часом кількість відвідувачів впала, а технічне обслуговування стало занадто дорогим. У підсумку вежу закрили та демонтували, хоча потенціал для розвитку міг бути значно більшим.

Jurassic Skyline / фото Вікіпедії



5. Watkin's Tower – амбітна вежа 19 століття, яка мала затьмарити Ейфелеву

Уемблі колись хотіли збудувати грандіозну металеву вежу, навіть вищу за Ейфелеву. Будівництво почали, але воно виявилося занадто складним і дорогим. Проєкт забуксував, частину конструкцій розібрали, і вежа так і не була завершена. Сьогодні про неї нагадують лише креслення та старі фото.



Якою повинна була бути Watkin's Tower / фото HeritageDaily

Які локації Великої Британії варто відвідати?

